“Aunque otros no lo vean…”: el desahogo de Alexis Sánchez tras no jugar en empate entre Udinese y Bologna

Este martes, Alexis Sánchez se pronunció en sus redes sociales tras la amarga jornada que tuvo ayer, donde otra vez se quedó en la banca de suplentes y no sumó minutos en el empate sin goles entre Udinese y Bologna.

En su cuenta de Instagram, el delantero chileno publicó imágenes en el campo de entrenamiento y en el gimnasio de su club. Además, escribió el siguiente mensaje: “Aunque otros no lo vean, tú solo sé profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”.

Con estas palabras, el tocopillano expresó su compromiso con Udinese a pesar de los pocos minutos que le ha dado su técnico, Kosta Runjaic, quien en varios partidos ha decidido no utilizar al goleador de La Roja, dejándolo en la banca de suplentes.

Vale recordar que hace pocos días Alexis Sánchez abordó su presente en el club italiano y apuntó a las decisiones que toma su DT. “Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido”, señaló el delantero el pasado miércoles.