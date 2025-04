Acusan a Jaime Valdés de abandonar a Deportes Linares

La temporada no comenzó de manera positiva para Deportes Linares, ya que el ex futbolista Jaime Valdés informó su salida como uno de los principales inversionistas que tiene el club.

Tras lo ocurrido, la corporación, que es manejada por los propios socios, fue quien tuvo que quedar al mando y asumir las consecuencias de la decisión del “pajarito” luego de informar su desvinculación un par de días antes de comenzar el campeonato de Segunda División.

“A Jaime se le complicó económicamente, me imagino que tenía otros intereses y, por lo tanto, nos avisa que no va a continuar y que la única forma de que él pueda seguir sosteniendo, es que nosotros (la corporación de hinchas) es que nos hagamos cargo por un tiempo”, comenzó diciendo Mariela Vásquez en conversación con Radio Pauta.

Para participar en la segunda división del futbol nacional se deben pagar ciertos montos, en esta línea, Mariela comentó “Nosotros teníamos 1 millón, más un millón prestado cuando le pedimos a Jaime que por favor no se fuera y que nos poníamos a disposición de él y de su directiva, pero ya estaba desentendido absolutamente”

“Nos conseguimos plata con amigos y hemos ido devolviendo, pero todavía debemos aproximadamente unos 5 millones de la garantía. Tenemos todo ordenado hasta que llegue otro administrador”, complementó.

Con respecto al pago de las remuneraciones, señaló “Para poder pagar los sueldos y no nos descontarán puntos, tuvimos que vender la indumentaria usada por los jugadores de años anteriores, la cual ofrecíamos a través de redes sociales. Eso nos permitió reunir casi 4 millones de pesos, además de realizar una lucaton”.

“Conmigo viven tres jugadores y vienen dos a almorzar, otros a cenar y en otras casas de hinchas viven algunos jugadores más y arrendamos dos casas”, manifestó.

“Nosotros estamos a la espera de alguien para ponernos a plena disposición. En esta categoría las decisiones las toma la Primera A y Primera B, lo cual no es atractivo para ningún hincha y terminamos sufriendo los hinchas porque los seguimos donde sea. Este año lo único que no queríamos era que no nos desafilaran”, finalizó.

El próximo encuentro que deberá disputar Deportes Linares será este domingo, cuando enfrente a como visita General Velásquez, por la séptima fecha de la Segunda División, a partir de las 15:00 horas.