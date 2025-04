No mueve sus piezas: la formación de la U de Chile para enfrentar a Palestino

La U de Chile ha ido trabajando durante estos días para el equilibrio de cargas físicas tras el largo viaje a Venezuela, donde empataron ante Carabobo por Copa Libertadores.

Al respecto, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, ha ido evaluando el estado del plantel, respecto del cual no tiene bajas al momento de elegir la citación para el juego con Palestino.

En conferencia de prensa, no fue tajante en torno a si rotaría la oncena de cara al partido del domingo en el Municipal de La Cisterna.

“Yo no me quedo tranquilo cuando se dice que “encontré el equipo”. Hay que tener cuidado con el conformismo y generar la competitividad. No me gusta que el titular se sienta muy titular y el suplente muy suplente. Para mí, los 30 son todos iguales“, reflexionó.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, lo cierto es que se mantendría el esquema y equipo que empató en Venezuela.

Así las cosas, la formación de la U de Chile ante Palestino sería con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en mediocampo; Israel Poblete algo más adelantado, dejando en ataque a Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.