“Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar; en el tema de fumar, no me sigan, perdí esa batalla” / DeFodi Images

Wojciech Szczesny, arquero que volvió del retiro para jugar en Barcelona esta temporada, se sinceró sobre su adicción al tabaco y reconoció que ya perdió la “batalla” para dejar de fumar.

“Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar. Intento ser la mejor versión de mí mismo, e intento dar el ejemplo correcto a mis compañeros y a los niños que nos ven. Pero en cuanto al tema de fumar, por favor, no me sigan y no lo hagan. He perdido esa batalla”, señaló el portero polaco en una entrevista con ESPN.

“Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que esté viendo: no hagan lo que yo hice”, remarcó el guardameta de 35 años.

Este sábado 26 de abril, Wojciech Szczesny buscará conquistar la Copa del Rey con el Barcelona, que jugará la final contra el Real Madrid a partir de las 16:00 horas de nuestro país.