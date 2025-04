“No entiendo la causa”: Gustavo Álvarez critica que no se permitan hinchas de la U en la visita a Palestino

En la U de Chile buscan cambiar el chip tras el empate del pasado martes en Venezuela, por Copa Libertadores, apuntando a la realidad que viven en el Campeonato Nacional 2025.

Al respecto, los azules tendrán que visitar a uno de los líderes del torneo, Palestino, lo que tiene motivado al DT, Gustavo Álvarez.

“Es jugar contra el puntero, el equipo de mejor rendimiento y tenemos la gran oportunidad de descontarle puntos”, comentó, valorando el presente del elenco tetracolor.

“Es un equipo de un proceso largo, por más que cambió de entrenador. Mantiene un perfil parecido en su fisonomía táctica. Ayer comenzó sufriendo, pero terminó ganándolo muy bien. Está acostumbrado a hacer muy buenas participaciones en copas internacionales. No es casualidad que estén punteros. Cuando las cosas se hacen bien, tienen su premio”, dijo, a la vez que lamentó que no se permita el ingreso de hinchas de la U de Chile al Municipal de La Cisterna.

“Es otra falta de respeto, alejar a la gente de la cancha. Es una industria donde el principal destinatario es el aficionado. Ya dirigí dos o tres Universidad de Chile-Palestino y no hubo ningún tipo de problema. No entiendo la causa, por qué se le prohíbe al hincha ir a la cancha. Es muy contradictorio este tipo de decisiones a lo esencial del fútbol”, fustigó, sin explicitar si repetirá o no el equipo que jugó ante Carabobo para desafiar a los árabes.

“Yo no me quedo tranquilo cuando se dice que “encontré el equipo”. Hay que tener cuidado con el conformismo y generar la competitividad. No me gusta que el titular se sienta muy titular y el suplente muy suplente. Para mi los 30 son todos iguales“, reflexionó.

Gustavo Álvarez y la Copa Libertadores

El entrenador de los azules le bajó el perfil a los elementos externos que marcaron el juego con Carabobo, incluyendo la denuncia de un robo de indumentaria durante el regreso al país.

“El viaje fue inevitablemente largo, pero sin mayores inconvenientes”, comentó, tomando con mesura la diferencia de nivel entre el torneo local y la Copa Libertadores.

“Es la repercusión, pero en lo esencial de la profesión, no cambia mucho. Lo tomo con la frialdad profesional de preparar al equipo, ver las virtudes y falencias del rival, y a partir de ahí competir”, argumentó.

Al margen de lo anterior, también abordó otro tema dentro de la U de Chile: el déficit en el minutaje sub 21 respecto a la temporada pasada.

“Los minutos son una necesidad que tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo llevarlos al nivel competitivo que requiere este equipo. Para ser titular, hay que ser mejor cada día. Están todos disponibles y hay dos o tres jugadores por puesto. Tengo que ir subiendo el nivel de los juveniles, sabiendo cada caso. No están lejos del nivel, pero está alto en el equipo”, concluyó Gustavo Álvarez.