“No quería que mis hijos pasaran por algo traumático”: Faloon alcanza a irse del departamento de su excuñado antes del desalojo

La madrugada del 10 de abril, cuando un receptor judicial llegó al departamento de La Florida para ejecutar una orden de desalojo, Faloon Larraguibel ya no se encontraba allí. La comunicadora había tomado la decisión de irse anticipadamente con sus hijos, evitando que vivieran un momento traumático.

“Por suerte, no estábamos ahí”, explicó a LUN. “Hubiera sido terrible que nos sacaran, porque eso era lo que se buscaba, sacarnos a mí y a mis hijos. Pero por suerte me adelanté”, agregó.

La acción judicial fue solicitada por Matías Pineda, hermano de Jean Paul Pineda, expareja de la chica reality y antiguo propietario del inmueble.

El exjugador de Colo Colo vendió la propiedad en 2021 a su hermano, quien este año decidió recuperarla legalmente. Sin embargo, la exanimadora de Sabores decidió no esperar el desalojo y mudarse de forma voluntaria junto a sus tres hijos.

“Me fui antes como una decisión consciente de no exponer a mis hijos. Primero yo estaba en negación, pensaba en que no iba a salir de ahí porque era lo que les correspondía a mis hijos, porque era lo justo", dijo Faloon.

“Pero al final, cuando uno actúa desde la rabia, porque obviamente tenía mucha rabia, podía provocarles daño a otras personas y, en este caso, a mis hijos. No quería que pasaran por algo traumático, algo feo como eso, y nos fuimos antes de que sucediera”, añadió.

El hallazgo del nuevo nido

La búsqueda del nuevo hogar fue una labor en equipo. “Buscamos que estuviera cerca de mi familia, de mi hermana, que estuviera en la misma comuna y que quedara cerca del colegio de los niños”, explicó.

“El hecho de armar nuestro nuevo hogar, con los niños siendo parte, encontrar cositas que fueran lindas para el departamento nuevo, que les gustaran a ellos. Así los fuimos armando y ya lo tenemos listo”, prosiguió.

La comodidad de sus hijos ha sido una prioridad: “Los niños en verdad no son exigentes en nada. Yo creo que están cómodos cuando ven a la mamá cómoda y bien. Igual unos querían compartir pieza, otra quería su pieza sola y así lo fuimos ordenando. Pero tienen su espacio y eso me encanta”.+

Sobre su nueva etapa, expresó: “La verdad es que ha sido súper lindo. Estamos muy tranquilos, muy felices, con una nueva energía, un nuevo todo. Despertarse en un nuevo lugar es genial. Hay una energía linda, una energía limpia, una buena vibra. Y los niños están felices, la verdad”.

La fuerza que hoy demuestra la exintegrante de Yingo nace de su rol como madre. “Uno saca fuerzas de donde no tiene. Eso nos caracteriza a las mamás. Cualquier mujer que tenga hijos hará lo que sea para que ellos estén bien”, reflexionó.

“Estoy full pendiente de ellos, pero uno después se organiza y lo puede llevar mejor”, adicionó.

No insistirá en la pelea legal por el departamento, pero sí por la pensión de alimentos

Sobre la demanda que presentó su excuñado en el 17º Juzgado Civil de Santiago, Faloon comentó que inicialmente pensó en defenderse legalmente, ya que buscaba probar que la venta del departamento fue un contrato simulado. Sin embargo, finalmente desistió del proceso.

“No quiero más guerra”, declaró. “Yo estaba como con toda esa rabia, y todavía la tengo, porque no puede ser que un hombre, después de separarse de la mujer, se olvide de sus hijos. Pero desde el año pasado estoy en una guerra constante y no quiero más conflictos en mi vida”, continuó.

En cuanto al inmueble, aseguró: “Hay que soltarlo, que haga lo que él quiera, no quiero tener nada con él. Y si eso me va a provocar tener en el tiempo un acercamiento, prefiero dejarlo ir. La vida se va a encargar de todas esas cosas”.

Finalmente, Faloon fue clara respecto a su postura con Jean Paul Pineda, el padre de sus hijos: “No tengo contacto con él y no quiero tenerlo, por lo tanto, no me interesa (el departamento). Y no voy a seguir en esa lucha”.

“Sí voy a pedir lo que es justo para mis hijos, su pensión de alimentos, si es que pudiera llegar a hacerse cargo de eso. Trabajo tanto para que a mis hijos no les falte nada que no voy a andar mendigándole por ellos. Ya está, la vida se va a encargar”, cerró.