“Son cosas que hizo mi papá, nada más”: Hija de Carlos Menem y Zulema Fátima Yoma se sincera sobre su relación Cecilia Bolocco

Lejos de los conflictos del pasado, Zulemita Menem abordó recientemente la relación que mantiene con Cecilia Bolocco, madre de su medio hermano, Máximo Menem Bolocco, en una entrevista concedida al programa +Caras.

Años atrás, ambas protagonizaron episodios tensos, los cuales se intensificaron tras las declaraciones que Máximo realizó en 2021, donde responsabilizó a la hija mayor de Carlos Menem y Zulema Fátima Yoma del distanciamiento con su padre.

Durante la conversación, se le preguntó directamente: “¿Te odia Cecilia Bolocco?”. Ante ello, Zulemita respondió sin rodeos y con un tono conciliador: “No sé ella. Yo no. Yo no. Es la mamá de mi hermano y mi hermano tiene a mi hijo. Esas son cosas que hizo mi papá, nada más”.

La entrevista también abordó las críticas constantes que ha recibido a lo largo del tiempo. “Siempre cuando pasa algo, te culpan a vos”, le comentaron. A lo que contestó: “Sí, pero bueno, ya estoy acostumbrada. Yo sé convivir con mi conciencia y eso es lo que más me interesa”.

“A Máximo lo quiero un montón”

En un momento inesperado, Zulemita expresó respeto por Cecilia Bolocco, elogiando su fortaleza como madre: “Cecilia es una persona a la que yo, obviamente, respeto muchísimo, porque pasó por algo muy duro. El tema de Máximo y su salud, y demás... Entonces, no quisiera estar en su lugar. Es durísimo lo que le sucedió”.

Respecto al lazo con su medio hermano, aseguró: “A Máximo lo quiero un montón, respeto sus tiempos con su madre”. Incluso detalló que sus hijos mantienen una buena relación: “Mi hijo es amigo de Máximo, más allá del parentesco. Y se hablan y eso es lo que a mí me interesa”.

Finalmente, aclaró que actualmente “con Cecilia no tengo relación”, aunque no cierra la puerta a un eventual acercamiento: “Si mañana yo la cruzo me encantaría tenerla (esa relación)”.