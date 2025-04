“Pidió hablar conmigo...”: La acusación de Daniella Chávez contra modelo trans involucrada en polémica con Fabricio

La polémica entre Agustina Cabañas y Fabricio Vasconcelos surgió tras que en Qué te lo digo, Danilo21 contara que la modelo trans le afirmó que tuvo un encuentro íntimo con el bailarín de axé en un hotel en Temuco.

En el programa de Zona Latina además se mostró un video que supuestamente Agustina habría grabado después de tener relaciones sexuales con el exintegrante de Porto Seguro.

Sin embargo, poco después, a través de un comunicado en su cuenta en Instagram, la modela trans se retractó de sus dichos. Y luego, en una nueva conversación con Qué te lo digo, la temucana expuso supuestas presiones judiciales por parte de Fabricio.

La acusación de Daniella Chávez

No obstante, recientemente la controversia de Agustina Cabañas sumó una nueva arista. Y es que, Daniella Chávez, creadora de contenido y CEO de Onfayer, a través de su cuenta en X interpeló públicamente a la modelo trans.

“Nos escribió la chica Agustina Cabañas (polémica con Fabricio) para pedir hablar conmigo para negociar su entrada como creadora a Onfayer”, expuso.

“Se le comunicó que yo y Onfayer no negociamos y menos pagamos por ser una chica Onfayer (no tenemos desesperación). Para mí todas las chicas tienen la misma importancia y no por estar en una polémica te puedes adjudicar una supuesta fama para intentar negociar un dinero para entrar”, añadió.

Por último, la modelo y exconejita playboy expresó: “Las puertas están abiertas y se puede crear la cuenta como cualquier chica y si no, hay otras páginas que la pueden recibir... En Onfayer todas son exclusivas”.

Eso sí, la modelo trans no se quedó callada y rápidamente le respondió a Daniella Chávez. “Carlina Chávez, ¡jamás pedí plata para estar en tu plataforma mentirosa“, escribió en una storie en Instagram.

“Yo pedí negociar otras cosas. ¡Y me quedo con Arsmate que es la mejor! Daniella Chávez pelea sola, colgada“, concluyó.