“Honro a mi hijo”: Mariana Derderian sorprende con emotiva reflexión a pocos días del aniversario de trágico incendio

A pocas semanas de que se cumpla un año del trágico incendio en su casa, donde perdió a su hijo Pedro, de seis años, Mariana Derderian compartió una sentida reflexión en sus redes sociales.

Todo surgió tras ver una entrevista en la que Francisco Carvajal —padre de los tres niños asesinados por su madre en 2023, en Las Condes— la mencionó.

“Quiero compartir con ustedes algo muy bonito que me pasó. Porque ayer una amiga mía me mandó el pantallazo de una entrevista que le hicieron a un hombre, que hace un año, vivió un dolor muy inmenso. Yo no me lo alcanzo ni a imaginar”, expresó la actriz en un video.

Visiblemente conmovida, continuó: “En la entrevista que le hicieron, él me mencionó a mí, y cuando me mencionó a mí, lo hizo en referencia a un video que yo había subido”.

Tras ello, señaló: “¿Y saben qué me pasa? Que en realidad, cada vez que yo comparto con ustedes, una reflexión, una emoción... O mira, sabes qué, me quiero parar y quiero ver el mundo desde este lugar, desde esta perspectiva y quiero contagiar a la gente, porque estamos todos medios rotos".

“Porque tenemos un problema de salud mental, del que no se habla. Porque, digámoslo, toda la gente tiene mucha depresión, o está muy estresada. Y uno lo evade, lo evade, lo evade, lo tapa, lo tapa, como mecanismo de defensa, y porque también la vida sigue, no se detiene”, añadió.

“Es mi hijo el que me da cátedra”

Luego, profundamente emocionada, reflexionó: “Quería agradecerle a este hombre, porque le hizo sentido uno de los videos que yo hice, porque le hizo ver el mundo desde otro lugar. Y porque con eso siento que yo también honro a mi hijo“.

“Porque yo siento que todo lo que escribo, todo lo que digo, no es mío, me siento como que soy el parlante, pero no viene solamente de mí, es mi hijo el que me da cátedra, el que me enseña”, complementó.

Finalmente, manifestó con gratitud: “Pucha, si a mí me hace sentido, y yo con esto puedo ayudar a una persona, o puedo resonar en una persona, yo con eso me doy por pagada. No necesito cambiar a nadie".

“Necesito que sea una persona en este mundo, que lo que yo digo, le hace bien, gracias, porque de esa manera yo honro a mi hijo y me emociona profundamente haber tocado el corazón de ese hombre (...) Es un regalo para mí, y es una fortuna que vale la pena”, cerró.