“Se irán con todo contra mí”: Agustina Cabañas revela por qué se retractó de sus dichos sobre supuesto encuentro íntimo con Fabricio

Con una actitud reservada y esquiva fue Agustina Joa Cabañas en Primer Plano, donde le bajó el perfil y se desdijo de las declaraciones que realizó en un comienzo sobre una presunta infidelidad de Fabricio Vasconcelos.

Más adelante, en conversación en el programa Qué te lo digo de Zona Latina, la modelo trans dio a entender que su cambio de versión, sobre el supuesto encuentro íntimo con el bailarín de axé, estaría directamente relacionado con presiones legales.

“Me están hostigando mucho más. Ahora me dicen que, si no digo lo que ellos quieren que diga, me van a demandar y se irán con todo contra mí”, declaró la mujer domiciliada en Temuco, acusando presuntas amenazas del equipo jurídico del exintegrante de Porto Seguro.

La situación comenzó tras que el tiktoker Danilo21 diera a conocer sus declaraciones iniciales en el programa Qué te lo digo, instancia en la que también filtró un video que supuestamente ella grabó tras tener relaciones sexuales con Fabricio.

“Me siento súper hostigada y extorsionada”

Más adelante, en diálogo con ADN.cl, entregó detalles y señaló haber conocido a Fabricio a través de redes sociales. Sobre el presunto encuentro íntimo en el casino Dreams de Temuco, indicó: “Lo pasamos muy bien, con eso te digo todo”.

Además, precisó que “yo quería algo casual. Nunca busqué algo serio”.

No obstante, poco después Agustina Cabañas compartió un comunicado en redes sociales donde se desdijo de esa versión, negando cualquier vínculo íntimo con el bailarín.

Según dio a entender con sus palabras en Qué te lo digo, este cambio respondió a la supuesta presión legal: “Aunque sé que me están metiendo miedo, me siento súper hostigada y extorsionada”.