Tras reaparecer en el Monumental: el mensaje de Jorge Valdivia por el centenario de Colo Colo

Jorge Valdivia reapareció este sábado en el Estadio Monumental, a más de tres meses de su salida de la cárcel y de quedar con arresto domiciliario nocturno tras ser denunciado por dos mujeres de cometer delitos sexuales.

En compañía de su hermano Claudio Valdivia, el ex volante albo llegó hasta el reducto de Macul para decir presente en la conmemoración del centenario de Colo Colo

El mensaje Jorge Valdivia dedicado a Colo Colo

Además de su presencia en las actividades realizadas en el Monumental, el “Mago” se pronunció en sus redes sociales con un posteo dedicado a Colo Colo.

En su cuenta de Instagram, donde no había publicado nada desde octubre del año pasado, Jorge Valdivia escribió un sentido mensaje por el centenario del “Cacique”.

“Desde que Colo Colo me abrió sus puertas, conocí una familia que me abrazó como uno más. Era un niño que solo soñaba con jugar al fútbol y el Club me recibió con los brazos abiertos. Mario Moreno, Jorge Toro, Elson Beiruth, maestros que con cariño y exigencia perfeccionaron mis condiciones y me marcaron para siempre”, señaló el exfutbolista de 41 años.

“Soy canterano. Salí al mundo con el sello de Col Colo, defendí la camiseta de la Selección como lo haría cualquier colocolino: con garra y con corazón. Hoy, en este siglo de vida, solo tengo palabras de gratitud. Gracias al club que me formó, a los hinchas, a mis compañeros, a los amigos de ayer y de siempre. Gracias por las oportunidades, por las alegrías y por darme esta identidad”, agregó el otrora mediocampista.

“¡Feliz centenario, mi buen amigo Colo Colo! El más grande. Por historia, por gloria y por amor”, concluyó Jorge Valdivia.