En el marco de la romería realizada esta mañana en el mausoleo de los “Viejos Cracks” de Colo Colo al interior del Cementerio General, el legendario delantero de los albos, Carlos Caszely, entregó un emotivo discurso para conmemorar los 100 años del “Cacique”, que se cumplen este sábado 19 de abril.

“Me ha costado demasiado llegar hasta acá. Hace tres años y dos meses que mi compañera de vida no está. Yo no hubiese sido lo que soy en este grande Colo Colo si no hubiese sido por ella", declaró el “Rey del Metro Cuadraro” en relación a la muerte de su esposa María de los Ángeles en 2022.

“Muchas veces ella me indicó el camino correcto a seguir para poder domingo a domingo, cuando me dijo una profesora por allá por los años 80, que no había vuelto al Estadio Nacional después de que el estadio había sido un estadio torturador. Me dijo vuelto porque la única alegría que tengo es cuando ustedes el día domingo nos hacen feliz durante los 90 minutos, junto a su grupo de compañeros", agregó.

En esa línea, tuvo palabras para el histórico relato deportivo Vladimiro Mimica. “Hoy día se premia a uno de los grandes relatores, pero mejor persona. Uno de los grandes que llegó desde Punta Arena para recrearnos, hacernos llorar y gritar campeones de la Copa Libertadores el año 1991″.

“Nunca me olvidaré que ese grito ahogado que teníamos en la garganta nosotros en el 73, lo vimos expresado después de los goles de Lucho Pérez y del Chico Herrera. Pero lo que dijo Vladimiro, en ese momento, fue tan emotivo, tan importante, tan increíble, que todos me preguntaban, ¿lo tenía escrito?“, añadió.

Finalmente, Carlos Caszely remarcó que “no puedo y no quiero dejar pasar las palabras para agradecer que me permitan estar en estos momentos tan importantes de los 100 años del cuadro popular”.

“Lo más importante, mirando la cara de Alejandro Ascui y de Aníbal (Mosa), que están ahí en primera fila, es que en estos 100 años el recuerdo más hermoso es cuando (David Arellano) dice ¡Vámonos Quiñones! Profesor y rebelde, David Arellano. Gracias", cerró el otrora goleador de Colo Colo.