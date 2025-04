“Este no es un proyecto mío, pero si me piden seguir cooperando, lo haré, porque uno se encariña con los proyectos”

Este sábado, en el día de su centenario, Colo Colo presentó la maqueta del nuevo Estadio Monumental y Harold Mayne-Nicholls se mostró satisfecho con el proyecto, el cual estuvo liderando durante los últimos meses.

“Es un lindo proyecto, evidentemente ahora hay que materializarlo. Estoy muy contento con todo lo que se hizo. Yo quedo tranquilo, se cumplió el objetivo por el cual me trajeron, ahora vendrán todas las etapas siguientes que el club verá cómo las mantiene”, señaló el expresidente de la ANFP.

Debido a su candidatura presidencial, Mayne-Nicholls no seguirá a cargo del proceso remodelación del Estadio Monumental. Al respecto, el dirigente comentó que “este no es un proyecto mío, es un proyecto de Colo Colo que yo nada más lo lideré, pero si me piden seguir cooperando con esto, evidentemente que sí lo haré, porque uno se encariña con los proyectos”.

“Es incompatible hacer las dos cosas, no por falta de tiempo, ni por falta de conocimiento, es incompatible por razones obvias, por lo que representa Colo Colo en Chile. No se pueden hacer las dos cosas por mucho que quisiera”, agregó sobre su decisión de dar un paso al costado en el proyecto del estadio, para decidirse de lleno a la política.

“Aníbal Mosa entiende que las dos cosas no caminan juntas. Yo me comprometí a entregar la maqueta, ahora veremos todo lo que viene, yo siempre estaré dispuesto a cooperar, pero no involucrado al 100%”, concluyó Harold Mayne-Nicholls.