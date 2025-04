¡Con varios ceros! Aseguran que Fabricio ofreció millonaria suma para frenar escándalo por infidelidad

Es un entuerto de aquellos. Fabricio, el conocido bailarín de Axé, habría sido infiel a su mujer con una modelo trans.

Agustina “Joa” Cabañas es el nombre de la maniquí que aseguró haber estado con el brasileño, que lleva dos décadas casado con la chilena Mariela Román.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”, contó la joven al programa Qué te lo Digo.

El mismo espacio donde revelaron que, tras conocerse todo este affaire, el matrimonio del carioca habría sufrido un quiebre absoluto.

“Hubo llantos, hubo gritos al interior, que terminan con Fabricio deambulando por las calles de su barrio”, contaron sobre el momento en que Mariela se enteró.

Incluso, el panel compuesto por Luis Sandoval, Antonella Ríos y Sergio Rojas, fue más allá y revelaron que, en su desesperación, Fabricio habría intentado callar con dinero a la modelo y al influencer Danilo 21, quien también dio a conocer el asunto.

“Fabricio, hoy muy temprano, se habría puesto en contacto con ambos y, según la información que tengo reporteada, les habría ofrecido dinero para que Danilo 21 y Agustina, la mujer que se involucró sexualmente con Fabricio, cambiaran la versión de la historia“, dijo Luis Sandoval.

“Les habría ofrecido una cantidad bastante abultada para que cambiaran su versión”, indicó Rojas, quien agregó que la suma habría sido nada menos que de 10 millones de pesos.

Una situación que demostraron con un mensaje del abogado de Fabricio, donde se lee que “estamos dispuestos a deponer todas las acciones legales... por algo que a ti y a tu amiga los deje tranquilos”.