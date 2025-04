Es un escándalo en los programas de prensa rosa. Fabricio Vasconcelos fue acusado de serle infiel a su esposa, Mariela Román.

Todo partió porque la modelo trans Agustina Cabañas, la misma que fue vinculada con Felipe Kast hace un tiempo, contó todo a Danilo 21, influencer que reveló la situación en el programa Qué te lo Digo.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal", le habría dicho en un chat.

Un hecho que ahondó con ADN.cl, indicando que “lo pasamos muy bien, con eso te digo todo“.

La dramática reacción de la mujer de Fabricio

Así, en el Hay que Decirlo también abordaron el tema. Y dieron cuenta de dos dramáticos ingredientes.

Uno, es que el día que se destapó todo esto, Mariela, la mujer de Fabricio, estaba nada menos que celebrando su cumpleaños.

De hecho, se había mostrado en su cuenta oficial comiendo torta y en amorosos registros con el bailarín de Axé.

Y dos, es que, tras conocerse esta información, la bailarina tomó una tajante determinación: limitó todos los comentarios en su perfil, ya que varios seguidores la llenaron de comentarios respecto a este posible engaño.