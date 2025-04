“Hubo llantos, hubo gritos al interior”: Revelan la brutal trastienda de la esposa de Fabricio tras escandalosa infidelidad

Es una polémica total. Una donde Fabricio es absoluto protagonista, tras revelarse una supuesta infidelidad a su mujer Mariela Román con la modelo Agustina Cabañas.

Todo se destapó en el programa Qué te lo Digo, donde el influencer Danilo 21 dio cuenta de este affaire.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”, le contó Agustina a Danilo.

Una situación de la que incluso revelaron un video, donde se escucha al brasileño hablando con la maniquí, supuestamente tras haber compartido juntos.

La decisión de la mujer de Fabricio

Frente a esto, en el mismo programa de Zona Latina, manifestaron qué pasó cuándo Mariela Román, mujer de Fabricio, se enteró de todo.

“Hubo llantos, hubo gritos al interior, que terminan con Fabricio deambulando por las calles de su barrio”, contó Luis Sandoval.

El periodista relató que “Mariela se encierra en su habitación, devastada, destrozada, sin querer saber ni escuchar a su marido, le cerró la puerta, no dejó entrar durante muchas horas a Fabricio”.

Mientras, el bailarín “salió de la casa, comenzó a tratar de tener alguna solución, comienza a llamar a los involucrados”.

“Mariela está en un estado de shock... hay un quiebre efectivo. Tengo entendido que Fabricio habría llorado más que nunca, le arruina el cumpleaños número 47 de su amada esposa, quedando destruida la familia”, aseguró.