Entre los pocos exponentes del fútbol chileno que tienen figuración en Europa, hay uno que ha ido perdiendo terreno en la selección chilena.

Hablamos de Nayel Mehssatou, futbolista de origen belga y marroquí, pero también con ascendencia nacional, cuestión que llamó la atención del staff entonces liderado por Eduardo Berizzo, quien lo convocó por primera vez en 2022.

Desde entonces, el lateral acumuló ocho partidos entre amistosos y partidos oficiales, pero con el arribo de Ricardo Gareca a La Roja dejó de ser considerado.

Sin embargo, Nayel Mehssatou se ha mantenido jugando en Europa y en las últimas semanas ha destacado en el Kortrijk de Bélgica, donde acumula dos goles y dos asistencias en sus últimos seis partidos.

“Estoy en muy buena forma con mi club, marcando goles y dando asistencias. Son partidos muy importantes los que estamos jugando, asi que estoy muy contento con lo que estoy aportando al equipo. En las últimas semanas, he ganado mucha confianza y eso se nota en el campo, el nuevo DT me permite atacar mucho y eso me deja en mejor posición para marcar. Quiero anotar antes que termine la temporada y salvar a mi club”, aseguró, en diálogo con ADN Deportes, apuntando a evitar el descenso en el fútbol belga.

“Me dan libertad en el campo y puedo ir a pedir el balón por la banda o por el centro, lo que me permite participar más en la ofensiva. Cuando perdemos el balón, marcamos hombre a hombre y me piden que sostenga la banda, asi que en defensa soy lateral, pero cuando atacamos juego más como centrocampista. En la selección era lateral derecho, pero hoy estoy por la izquierda, siendo lateral y volante”, enfatizó en torno a las cualidades que hoy le permiten destacar en Kortrijk.

Más allá de eso, Nayel Mehssatou reconoció que su anhelo pasa por volver a ser considerado en La Roja. “Me gustaría recuperar mi lugar en la selección nacional, siempre es un orgullo vestir la camiseta de La Roja. Seguí los partidos, todos en mi familia queremos ver a Chile en el Mundial. Si sigo rindiendo como esta temporada, espero volver a la selección. Estoy a disposición. Disfruté mis experiencias anteriores allí y espero revivirlas, mi sueño es jugar un Mundial por Chile”, cerró en el diálogo con ADN Deportes.