“Mi tío es de Colo Colo y mi abuelo de Católica”: Nayel Mehssatou muestra su preferencia en el fútbol chileno

Nayel Mehssatou, futbolista belga-chileno, se pronunció este miércoles luego de concluir una nueva jornada de entrenamientos con La Roja, de cara al próximo amistoso ante Cuba.

“Estoy contento de estar aquí, es un placer y un honor. Tengo la confianza del entrenador y de los jugadores, eso me hace muy feliz”, señaló el seleccionado nacional en zona mixta.

El zaguero que actúa en el club Kortrijk de Bélgica abordó las posiciones que más le acomodan en la cancha. “En la sub 15 y sub 17 jugué en el medio campo, pero no es un problema jugar de lateral izquierdo o derecho, es lo mismo para mí, el entrenador decidirá en qué puesto voy a jugar, aunque yo prefiero en el medio”, reconoció.

El jugador de 20 años también fue consultado sobre la opción de pasar por el fútbol chileno en algún momento de su carrera. “Es una posibilidad, pero ahora estoy en Bélgica y en el futuro próximo prefiero estar en Europa. No sé más adelante”, subrayó.

En cuanto a su preferencia por clubes chilenos, mencionó que “mi tío vive en Chile y es de Colo Colo. Mi abuelo es de Universidad Católica. Pero yo apoyo a Colo Colo, mi tío quiere que juegue ahí”.

Por último, Nayel Mehssatou destacó a un nombre de la nómina de La Roja para los amistosos de junio. “Me gusta César Pérez, lo conozco desde la sub 17, juego con él, es un muy buen jugador, pero todos los futbolistas aquí son muy fuertes”, concluyó.