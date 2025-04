La queja de Mario Salas por jugar en Viernes Santo: “El fútbol dejó de respetar algunas cosas”

Mario Salas, entrenador de Deportes Temuco, habló este miércoles en conferencia de prensa previo del duelo ante San Luis de Quillota por la séptima fecha de la Primera B y manifestó su molestia por tener que disputar el partido en pleno Viernes Santo.

El estratega, conocido por su fuerte carácter y creencia religiosa, fue consultado sobre la programación del encuentro y no dudó en apuntar contra la ANFP. “Nos une la misma fe, los mismos principios, la misma forma de pensar”, inició señalando.

“Pero hace rato que el fútbol dejó de respetar algunas cosas que antes eran tradiciones. Antes no se jugaba el Viernes Santo, pero el fútbol pasó a ser un negocio”, agregó el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica.

De todas formas, Salas apuntó a conseguir una victoria sobre San Luis: “Es urgente ganar, nos sirve solo ganar el partido que viene. Nuestro objetivo no cambia, los resultados han sido adversos“.

“Yo no quiero decir que todo está bien, porque no todo está bien, pero el objetivo no cambia. Tenemos que ganar el partido que viene", complementó.

Cabe recordar que Deportes Temuco marcha en el 13° lugar de la Primera B con apenas 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas en las seis primeras fecha del torneo. Por lo mismo, está obligado a sumar puntos ante San Luis para no complicarse en la tabla.

El “Pije” recibirá a los “Canarios” este viernes 18 de abril a partir de las 12:30 horas en el Estadio Germán Becker. El partido es válido por la jornada 7 de la Primera B.