“Es un riesgo para el sistema”: ministro Cordero tras audio que vincularía al alcalde de Macul con la Garra Blanca

Santiago de Chile

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este miércoles a la difusión de un audio en el que presuntamente el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, solicita apoyo electoral a miembros de la Garra Blanca, barra de Colo Colo.

Aunque evitó emitir un juicio definitivo, el secretario de Estado advirtió que eventuales vínculos entre autoridades públicas y estos grupos representan un riesgo para el sistema institucional.

Consultado por la prensa, el ministro Cordero dijo no haber escuchado aún el registro, pero subrayó la gravedad que tendría un eventual nexo de este tipo. “Yo no he escuchado ese audio, tiene que explicarlo el propio alcalde (…) Pero creo que es un riesgo para el funcionamiento del sistema institucional”, señaló desde el Congreso.

“Quiero ser el alcalde de Macul en los 100 años de Colo Colo”

La grabación fue dada a conocer por el periodista Juan Cristóbal Guarello y corresponde a lo que sería un mensaje de campaña de Espinoza, quien habría solicitado respaldo a integrantes de la barra brava en vísperas de las elecciones municipales.

En el audio se escucha: “Para que todos los colocolinos, los garreros, los de la filial de Macul me puedan apoyar con sus familias, con su gente (…) Vamos a conseguir entradas para todo Macul, vamos a agrandar el estadio para 100 mil personas”.

En otro momento, el supuesto mensaje continúa con una arenga dirigida directamente a los barristas: “Con Colo Colo hasta el final y, por supuesto, apoyándome a mí también en mi campaña para la alcaldía de Macul. Quiero ser el alcalde de Macul en los 100 años de Colo Colo”.

Hasta el cierre de esta nota, el alcalde Eduardo Espinoza, militante del Partido Republicano, no ha entregado declaraciones sobre el contenido del audio ni su autenticidad.