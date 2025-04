Marisela Santibáñez explica “citación” a vocero de la Garra Blanca al Congreso y solicita sesión especial por la muerte de dos hinchas de Colo Colo

Este martes, en la previa a la actividad de dos comisiones en la Cámara de Diputados por la muerte de dos hinchas de Colo Colo en el desarrollo del frustrado partido por Copa Libertadores ante Fortaleza, la diputada Marisela Santibáñez estuvo en la polémica.

Todo pues la parlamentaria fue la apuntada como la responsable de que Víctor Pérez, vocero de la “Garra Blanca”, la facción más violenta de los hinchas de Colo Colo, estuviera invitado en la Comisión de Deportes.

En diálogo con ADN, Marisela Santibáñez aclaró la situación. “La misma persona que relató el tema y dio la cara se comunicó conmigo. Tengo vínculos con mucha gente de la barra por los niños y eventos que se sacan, Colo Colo tiene una barra organizada en algunas partes”, puntualizó.

“Víctor me llamó, quería estar y hablar, pero la Garra Blanca no tiene personalidad jurídica y no tenía nada que hacer acá. Decidimos, con Erika Olivera, que la decisión era no traerlo”, remarcó, considerando que la exatleta fue avaló, como presidente accidental de la Comisión de Deportes, la citación para el vocero de la “Garra Blanca”, la cual fue desestimada posteriormente.

Los avances en la Cámara de Diputados

Al margen de lo anterior, Marisela Santibáñez dio cuenta de la recolección de las 59 firmas necesarias para solicitar que se desarrolle una sesión especial en el hemiciclo producto de los incidentes en el Monumental.

"La finalidad es rendir cuentas sobre los hechos, evaluar las responsabilidades institucionales, conocer los protocolos activados y, principalmente, proponer medidas legislativas y administrativas que eviten que una tragedia de esta magnitud se repita“, se lee en parte del texto al que tuvo acceso ADN y que fue justificado por la parlamentaria.

“Hay que pensar en las familias, que lo están pasando pésimo por ver el fútbol, que es una pasión de multitudes. Lo lamento muchísimo. Es necesario asumir responsabilidades, no que se corte por el hilo más delgado, como lo fue Estadio Seguro. Están todos los argumentos para este proyecto de ley, donde se cayó el Registro Nacional del Hincha, donde se demuestra que en el Senado poco saben de fútbol”, dijo en diálogo con ADN, expectante también de lo que pueda decir Pablo Milad, que acogió la citación del Congreso Nacional tras nueve invitaciones frustradas.

“Viene resguardado, pero eso no le quita ninguna de las responsabilidades que sí tiene. Todas las demandas que tuvo Estadio Seguro no las respondió la ANFP”, concluyó Marisela Santibáñez.