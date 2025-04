“Prácticamente metí la micro dentro de urgencias”: chofer en San Antonio desvía su recorrido para llevar a pasajero infartado al hospital

Santiago de Chile

Un conductor del microbús del recorrido 67 en San Antonio, región de Valparaíso, actuó por iniciativa propia para socorrer a un pasajero que sufrió un infarto en pleno recorrido. En lugar de esperar una ambulancia, Sebastián García desvió su ruta y condujo directo al hospital Claudio Vicuña.

Todo ocurrió cuando una pasajera le avisó que un joven estaba inconsciente. “Paré la micro y lo fui a ver y ahí dije: ‘algo grave pasa acá’. Pensé que era un infarto porque lo viví con mi papá, que falleció el año pasado de un ataque”, contó García al diario El Líder de San Antonio.

Al evaluar la situación, optó por no perder tiempo. “Entre llamar y esperar una ambulancia no íbamos a sacar nada, y decidí tomar las riendas yo no más”.

Le explicó la situación a los pasajeros y les ofreció devolver el pasaje. “Le dije a los pasajeros que iban a Llolleo si se podían bajar en San Antonio y que les podía devolver la plata, porque yo me iba al hospital”.

Encendió las balizas, tocó la bocina sin parar y llegó hasta el recinto de salud. “Prendí la baliza y con la bocina haciendo ruido me fui lo más rápido posible. Llegué al hospital, me bajé corriendo pidiendo ayuda”.

“Ojalá haya muchos héroes como don Sebastián”

En medio de los nervios, entró por un acceso equivocado, por lo que volvió a subir al bus y se dirigió directo a la urgencia. “Prácticamente me metí con la micro adentro de la urgencia del hospital porque el joven no reaccionaba”, dijo.

Aunque no ha tenido noticias del paciente, asegura que actuó por convicción. “Yo lo hice porque me nació de corazón. Es bonito que te reconozcan lo bueno porque en este rubro hay muchas críticas”.

Antes de retomar su trabajo, dejó en su destino a la pasajera que lo ayudó. “Fui a dejarla a donde iba para agradecerle su amabilidad y después me fui a Tejas Verdes para seguir trabajando, el día tenía que seguir”.

A través de redes sociales, una de las pasajeras subió un publicación agradeciendo el actuar de Sebastián: “Quiero felicitar al chofer Sebastián García porque hoy en día nadie hace eso de tener tan buena voluntad, ojalá haya muchos héroes como don Sebastián”.