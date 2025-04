¿Qué fue de Pilar Cox? La nueva vida lejos de la televisión de la actriz y exanimadora

Alejada de las luces del espectáculo y completamente enfocada en su presente, Pilar Cox, de 62 años, habló recientemente sobre su nueva vida tras ser contactada recientemente por Primer Plano.

La exanimadora y actriz, conocida por sus icónicas apariciones en la televisión chilena de los años 80 y 90, ahora reside en la comuna de Lo Barnechea y se dedica al rubro de la limpieza de autos, como parte de un emprendimiento femenino.

“Los comentarios son a veces un poco fomes, porque lo toman como algo denigrante, y para mí es un orgullo”, expresó la actriz uruguaya en el espacio televisivo.

“El hecho de que yo me cambiara (desde El Bosque) significa trabajo. Porque acá, en la comuna de Lo Barnechea, es donde nosotros trabajamos y es el sector desde donde nos movemos desde muy temprano. Es lo que estamos haciendo ahora. Es un emprendimiento de puras mujeres”, explicó la exfigura de Canal 13 y TVN.

“Acá hay acción, hay movimiento, estoy al aire libre, que me encanta, amo la naturaleza. Me gusta ganar también mi plata, porque no es gratis, no es un favor, es un trabajo”, agregó.

En diciembre de 2024, el mismo programa Primer Plano ya había mostrado el contraste con su vida anterior: Pilar se encontraba trabajando en un almacén en la comuna de El Bosque, viviendo junto a los dueños del negocio, Sonia y Ramón, quienes también le brindaban hospedaje.

La carrera televisiva de Pilar Cox

Su carrera en televisión comenzó tras ser descubierta en 1981 durante un concurso de belleza en Talca por Alfredo Lamadrid.

Poco después, debutó en el programa Música Joven en Chilevisión. Participó en diversas telenovelas como El juego de la vida, La represa, Los títeres, La trampa y El prisionero de la medianoche.

Durante un periodo, abandonó Chile y se trasladó a la selva paraguaya, donde trabajó como lectora de noticias y animadora en la televisión de Paraguay.

En 1990 regresó a las teleseries con Matilde dedos verdes en Canal 13, y luego fue convocada por TVN para animar La noche del Mundial junto a Jaime Celedón.

Más adelante, Pilar condujo los programas Lo mejor... es conversar y Martes 13 junto a Javier Miranda, aunque durante este último hubo un impasse con el conductor. Su último paso por la pantalla fue en el reality Año 0 y un capítulo de Infieles.