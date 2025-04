Acusan que Pilar Cox estuvo envuelta en extraño conflicto en medio de programa: “Le habría pegado un cachuchazo”

Según el panel del Qué te lo Digo, es todo un escándalo. Uno que habría sido protagonizado por Pilar Cox, en su retorno a los medios.

Resulta que la animadora pactó su regreso a un programa de Youtube, que iba a conducir los días domingos.

Pero, en la grabación del primer episodio, ocurrió un polémico hecho que dejó la grande, ya que la figura habría golpeado a una de las invitadas.

¿Qué pasó con Pilar Cox?

Así, según contó el periodista Luis Sandoval, el programa tendría invitados que iban a “ayudar a tener una sociedad mucho mejor, un programa social”

“Estaban tres abogados invitados y esta animadora, algo pasó, que en la grabación, según la información que nos llega, no habría tenido el mejor comportamiento", agregó.

Junto a esto, añadió que, al final de la grabación, se habría pedido una foto con los invitados, minuto en que una de las abogadas pasó a llevar la mano de Cox, lo que “le habría dado rabia y le habría pegado un cachuchazo a la abogada”.

Incluso, el propio director de la productora que llevaría a cabo el programa de YouTube, Sebastián Ballesteros, criticó a Pilar.

“Teníamos todo hablado, todo organizado. Ese día, cuando llegó la noté muy hiperventilada y ultra desubicada con los panelistas que en este caso iban a ser abogados, empezamos el programa y empezó a mandar a callar a mis invitados, muy mala onda, muy pesada", contó al Qué te lo Digo.

Y confirmó que el golpe fue real y que “la abogada se quedó en shock, se me quedó mirando, no sabía qué hacer. Luego habló conmigo y pidió que no saliera el programa”.