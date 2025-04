Lleva tres años sin consumir alcohol: Kathy Orellana logró controlar su adicción y ahora es feliz junto a su hijo

Lejos de los escenarios, pero más cerca de sí misma, Kathy Orellana reapareció en televisión durante el más reciente episodio de Primer Plano, programa emitido por Chilevisión.

En el capítulo, la exparticipante de Rojo permitió a las cámaras ingresar a su nuevo entorno, compartiendo detalles de su actual estilo de vida en Rancagua, donde reside junto a su hijo Facundo. A sus 42 años, la cantante enfrenta una etapa marcada por la sobriedad y la reconstrucción personal.

En el reportaje, la artista reveló que lleva tres años alejada del alcohol, luego de protagonizar episodios públicos derivados de su adicción. En sus palabras: “En rehabilitación yo aprendí a conocerme de tal forma, que sé quién soy hoy y que no soy, que hoy cualquier comentario, cualquier cosa que hablen de mí, no me mueve”.

Cuando decidió luchar contra su alcoholismo

Su decisión de dejar la bebida se consolidó tras un punto de quiebre emocional, después de perder la custodia de su hijo.

“Cuando me quedé completamente sola y entendí de que nunca se trató de mi alcoholismo, ni se trató de mi relación con mi mamá, ni de ser mejor mamá, ni de ser mejor persona. Puedo decir que se trató siempre de mi relación con Dios y del abandono que tenía conmigo misma”, comentó.

En un momento que describe como clave, recordó: “Me acuerdo de que estaba alcoholizada. Me acuerdo de que tiritaba y tenía una caja de vino y yo recuerdo que me arrodillé al ‘Señor’ y le dije ‘Señor, ya no puedo más, por favor Dios, si me vas a entrar, que sea ahora y morirme, o si no déjame luchar’”.

Además, Kathy reflexionó sobre las secuelas de su adicción: “Hay cosas que no me acuerdo, y más de la mitad de mi alcoholismo que no me acuerdo”.

También señaló cómo su entorno dificultó aún más su salida de ese ciclo: “Cuando uno está en adicción, y más encima, gente que te rodea también, es imposible poder salir o tener un momento de lucidez para hacer las cosas un poquito bien”.

La nueva vida de Katherine Orellana

El testimonio incluyó la participación de su madre, Clara Inés, quien validó el cambio experimentado por su hija, al punto de devolverle la custodia de su nieto.

“La Kathy cambió un 200%. Harto me hizo rabiar, pero ahora ella cambió. Incluso le entregué al niño, porque el niño se lo tenía yo. Y ella se porta muy bien (...) Ella ha respondido con sus cosas, como mamá, ejemplar”, sostuvo.

En el cierre del programa, la cantante fue grabada en un momento íntimo con su hijo, al buscarlo al colegio.

“Y ahora vamos a ir a buscar a lo más importante de mi vida, el motor de mi vida (...) Este hombrecito precioso es el amor de mi vida, y como ahora es lo más importante, tengo que dedicarme ahora a él”, expresó.

Además de centrarse en su rol de madre, Kathy Orellana también ha comenzado a trabajar como influencer. “Estoy en uno de mis mejores momentos como mujer”, afirmó, visibilizando esta nueva faceta profesional.