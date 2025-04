Actriz de “Nuevo Amores de Mercado” se casa: “Me pidió matrimonio, con un anillo muy bonito (...) Fue emocionante”

Desde hace más de un lustro, la actriz de Nuevo Amores de Mercado, Solange Lackington, mantiene una relación con el holandés Marcus Jacques Johannes Uljee Van Der Linden, a quien conoció durante un viaje a Aruba.

Hoy conviven en Chile y su vínculo se ha fortalecido, tanto que él decidió dar el siguiente paso: pedirle matrimonio.

En conversación con La Cuarta, la intérprete compartió detalles de esta historia de amor intercultural. Uno de los desafíos ha sido el idioma, aunque lo han sobrellevado con humor y cercanía.

“Nos comunicamos con espanglish, y el lenguaje del amor, jaja. Le ha costado harto aprender español, ya llevamos seis años juntos en Chile; pero también porque aquí todos le hablan en inglés, mis hijos practican con él, tienen profe de inglés gratis en la casa“, contó.

¿Solange Lackington se casará?

Su experiencia matrimonial previa incluye una larga relación de 23 años con Fernando Castillo, padre de sus cinco hijos, además de un breve matrimonio posterior. Hoy, con Marc, mantiene un Acuerdo de Unión Civil, aunque reconoce que le gustaría dar un paso más simbólico.

“Me volvería a casar, de hecho, Marc me pidió matrimonio, le gustaría casarse. Nosotros estamos acá con Acuerdo de Unión Civil, ya estamos casados de alguna manera (...) Me encantaría hacerlo", reveló la actriz.

“Una cosa muy bonita, una ceremonia con él, sí, de todas maneras. Pero si no lo hacemos, o no todavía, más adelante, tampoco me quita el sueño. Estoy muy feliz con él. Me encantan los ritos”, añadió.

Finalmente, sobre la propuesta, Solange compartió: “Marc me pidió matrimonio, con un anillo, muy bonito, ahora para la Navidad. Estaban mi mamá y tres de mis cinco hijos. Fue emocionante“.

“Y obviamente le dije que ‘sí’. Pero ojalá pudiera venir la familia de él de Holanda, y que estén mis hijos con sus familias. Hay que buscar un tiempo para hacerlo, que ojalá todos pudieran estar. No este año, tal vez el próximo. Tenemos un terreno en el Sur, nos gustaría construir una casita allá“, concluyó.