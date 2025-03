“A veces uno también baila con la fea”: Reconocida actriz nacional se refiere al bajo rating de “Nuevo Amores de Mercado”

En una reciente entrevista en Todo va a estar bien, la actriz Solange Lackington compartió su perspectiva sobre la baja sintonía de Nuevo Amores de Mercado, defendió la producción en la que parte de su elenco.

La intérprete expresó su desacuerdo con la idea de que los remakes de teleseries icónicas chilenas no funcionen en la televisión nacional. “Es cierto que tal vez no cumplía con las expectativas de alguien que dice que no funciona”, dijo.

Sin embargo, Solange destacó: “Pero cuando a mí me invitaron a trabajar en Nuevo Amores de Mercado yo dije ‘bueno, esta es una fuente de trabajo para mucha gente’, no solo para quienes damos la cara visiblemente, que somos los actores”.

Además, enfatizó: “Detrás de la telenovela hay un tremendo equipo: directores, productores, asistentes de cámara, iluminación, sonido, tramoyas, utileros, vestuaristas y maquilladoras (…) Muchísima gente, entonces ya eso es fuente de trabajo para mucha gente”.

¿Fue un fracaso?

En relación con la percepción de la teleserie como un posible fracaso, la actriz fue clara en su postura. “Es parte de esto también, no siempre uno baila con la bonita. A veces uno también baila con la fea”.

Tras ello, la intérprete también compartió su experiencia en la televisión. “Yo he estado en teleseries muy exitosas, y en otras donde no ha habido ningún éxito de audiencia o de expectativas que se esperaban desde el punto de vista del canal, por así decirlo”, afirmó.

Posteriormente, para concluir su reflexión, expresó: “Pero es así, es como en el teatro, uno no sabe si la obra que va a estrenar le va a ir bien o no, solo uno sabe que está haciendo un buen trabajo y tiró toda la carne a la parrilla”.

Finalmente, Solange se sinceró ante la consulta de cuál versión de Amores de Mercado es mejor, respondiendo que la versión original no la vio. “Yo estaba en ese minuto trabajando en la competencia, y obviamente no tenía tiempo de ver teleseries, y si tenía tiempito, veía obviamente en la que yo estaba”, cerró.