¿Por qué fracasó el debut radial de Tonka Tomicic? Quien iba a ser su compañera en la radio, explicó el motivo

El regreso de Tonka Tomicic a los grandes medios parecía inminente, pero un giro inesperado dejó su futuro profesional en pausa.

La exconductora de televisión había sido anunciada como una de las nuevas voces de Radio La Metro, con su debut previsto para el 31 de marzo. Sin embargo, su participación nunca se concretó, lo que ha generado diversas especulaciones.

Según información compartida en el programa Hay que decirlo, los periodistas Fany Mazuela y Nacho Gutiérrez señalaron que la exanimadora de Bienvenidos no habría alcanzado un acuerdo definitivo con la emisora. Aseguraron, además, que las negociaciones aún estarían en proceso, lo que mantiene la incertidumbre sobre su participación.

Lo que se ha comentado en la radio a la que iba a llegar Tonka

Por otro lado, en el espacio Plan Perfecto, la actriz Renato Bravo, quien habría sido su compañera en la radio, entregó nuevos antecedentes sobre la situación.

Según lo que contó, mantuvo conversaciones con personas dentro de la estación y obtuvo pistas sobre el motivo que impide a la exconductora de TVN y Canal 13 firmar contrato.

“A un amigo cercano, de Tonka y mío, le pregunto, ‘¿qué pasó con Tonka?‘, y les voy a leer literal. Dice: ‘Lo único que te puedo contar, es que mientras no esté todo zanjado con Fiscalía y esta no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka, ella no firmará ningún contrato’“, expuso la panelista de Plan Perfecto.

Hasta ahora, ni la emisora ni la propia animadora han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de las negociaciones, dejando abierta la incógnita sobre si su regreso a los medios se concretará en el corto plazo.