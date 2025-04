“No me lo podía creer”: Melina Noto revela cómo fue que reaccionó Pangal Andrade cuando le contó que estaba embarazada

Una gran noticia sorprendió a los seguidores de Melina Noto y Pangal Andrade, luego de que la comunicadora argentina confirmara que está esperando su primer hijo.

La revelación se produjo tras la inesperada filtración de la información por parte de Raquel Argandoña, lo que generó una gran controversia en redes sociales.

En una reciente entrevista con 24 Horas, Melina compartió detalles sobre esta nueva etapa en su vida y cómo ha sido la experiencia hasta ahora.

“Ha sido súper lindo. La verdad, (estoy) muy contenta. Los primeros meses son medio complicados, hay un poquito de náuseas, pero ya sintiéndome mejor, así que muy contenta con eso”, comentó la influencer.

“Mi pareja también, Pangui, está súper feliz con ser papá. Es algo que veníamos hablando hace muchísimo tiempo, así que finalmente que se concrete es hermoso, así que esperemos que venga sanito”, añadió.

¿Cómo se enteró? ¿Y cómo se lo contó al deportista extremo?

Más adelante, la comunicadora también relató cómo descubrió su embarazo y la forma en que le dio la noticia a su pareja. “Me enteré sola, porque Pangui estaba en un viaje, estaba grabando un programa. Y la verdad es que me enteré con una amiga, así como casi que de chiste, porque no me imaginaba que esto estuviese pasando”, desclasificó.

“Y me lo tuve que guardar cuatro días hasta que llegó (el exchico reality) y le conté, porque no quería decirlo por teléfono, quería contarlo en persona”, complementó.

Sobre la reacción de Pangal, Melina aseguró que fue un momento inolvidable. “Primero fue el shock, después obviamente que se emocionó, se rió, no me lo podía creer, pero la verdad es que está muy contento, emocionado, proyectando todo lo que se viene”, concluyó.