Todo partió cuando el animador quiso irse a Mega: Karen Doggenweiler comenta “castigo” que sufriría Julián Elfenbein en CHV

El futuro de Julián Elfenbein en Chilevisión genera incertidumbre, según lo revelado en el programa de espectáculos Zona de Estrellas. La ausencia del animador en pantalla ha despertado especulaciones sobre su situación en la estación televisiva.

Hugo Valencia, periodista de espectáculos, expuso en el programa que la falta de apariciones del exconductor de Pasapalabra podría estar relacionada con una oferta laboral que recibió en 2023 desde Mega.

“Lo que ha llamado mucho la atención es la presencia de Cristián Riquelme en la animación de los últimos estelares del canal y la ausencia de Julián Elfenbein“, mencionó.

Además, argumentó que la decisión de Chilevisión podría deberse a una estrategia comercial. “La televisión es un negocio, no son fundaciones sin fines de lucro. Acá tú no le puedes entregar a quien es tu contrincante, las herramientas para que crezca y se convierta en un fenómeno”, señaló.

“Que era lo que podía ocurrir con Julián y Karen (Doggenweiler) arriba del escenario de la Quinta Vergara”, complementó.

En la misma línea, agregó: “Reporteando con distintas personas, de distintas áreas de Chilevisión, me dicen efectivamente que los deseos de Julián de irse a Mega le costaron caro y todavía le están pasando la cuenta, y no hay fecha de término para que eso ocurra”.

¿Qué dijo la actual animadora del Festival de Viña del Mar?

Karen Doggenweiler, animadora estrella de Mega y cercana a Julián Elfenbein, abordó el tema en una conversación con un reportero de Qué te lo digo. “Lo adoro, es un tremendo amigo, hermano, animador, lo quiero, imagínate cuánto. A él, a su familia”, expresó.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que el expresentador de The Voice se sume a Mega, la conductora de Mucho Gusto respondió: “No he sabido de eso ahora, pero, bueno, siempre sería maravilloso que esté cerca”.

Asimismo, destacó que Julián “es alguien entrañable, coincidimos muchas veces, estamos siempre en contacto. En la Teletón nos toca muchas veces estar juntos, así que sí, lo voy a llamar y le voy a preguntar. Les tendré novedades, para mañana”.

Ambos animaron juntos distintos eventos, como el Festival del Huaso de Olmué años atrás, además de conducir anteriormente programas tan emblemáticos como el matinal de TVN, Buenos días a todos.

Finalmente, Karen manifestó su respaldo a Julián Elfenbein, señalando que “no sé por qué pasa esa decisión, pero en el escenario en el que esté siempre es una maravilla verlo”.