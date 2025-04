Daniel Fuenzalida revela que ingresará pronto al quirófano: “Tengo miedo, porque uno se pone nervioso”

Daniel Fuenzalida sorprendió al anunciar una importante decisión en su vida personal. Durante un adelanto del episodio de su pódcast ¿Cómo están los weones?, el locutor de RadioActiva confesó que está considerando someterse a una importante operación.

“Me voy a hacer la vasectomía”, reveló en el episodio que se emitirá este jueves a las 21:00 horas. No obstante, admitió que siente cierta inquietud ante la intervención. “Igual tengo miedo porque uno se pone nervioso y dicen varias cosas por ahí”, expresó.

Durante la conversación, Rosario Bravo, su compañera en el programa y enfermera de profesión, desmintió los mitos en torno a la operación y aclaró algunas dudas.

Los mitos sobre la vasectomía

El tema de esta cirugía surgió cuando Rosario recordó que un vidente había predicho que el animador de TVN tendría mellizos.

Ante esto, el animador tomó la situación con humor y comentó: “¿Qué yo voy a tener mellizos? Hay altas probabilidades, porque yo disparo dos veces”.

Sin embargo, el locutor radial reafirmó su intención de someterse a una vasectomía. “El otro día estuve averiguando con un doctor (…) Estoy averiguando bien porque dicen que hay algunos pro y algunos contra”, explicó.

Enseguida, el exHuevo compartió que su mayor temor es el impacto de la cirugía en su vida íntima. “Algunos dicen que después como que… No funciona tanto”, comentó con cierta preocupación.

“No, no es verdad, cacho de paragua, no”, afirmó la enfermera, descartando que la vasectomía afecte el desempeño sexual.

Además, explicó que “te tienes que preocupar de la abstinencia, que son como 40 días”, pero el conductor de Ahora Caigo contestó: “No, me dijeron que una semana (...) No puedo saltar tanto”.

Y Rosario insistió con corregir al presentador televisivo. “No, no puedes andar en bicicleta, y después tienes que hacerte un conteo de espermios”, sostuvo.

“¿Y cómo? ¿Tengo que yo contármelos?“, a lo que la enfermera le explicó: ”No po hueón, tienes que ir, en un frasquito y que te cuenten si tienes espermios o no“.

No obstante, Daniel siguió bromeando: “¿Y tengo que ir al hospital y...? ¿En el hospital te hacen una películita, una cosita? Ah, que bueno el examen“.

Por su parte, Rosario aprovechó la instancia para informar: “Va ahí el hombre y le ponen un estimulante, digamos...”.