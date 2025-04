“Se te hizo”: Pamela Díaz arremete contra Cathy Barriga luego de frustrado cara a cara entre las dos

Pamela Díaz sorprendió este miércoles en el programa Hay Que Decirlo al revelar un episodio desconocido sobre Cathy Barriga y su fallida participación en El Purgatorio, el extinto estelar de Canal 13.

La Fiera lanzó una inesperada declaración mientras se analizaba el enfrentamiento entre la exalcaldesa de Maipú y Anita Alvarado, en el contexto de que la que exautoridad sigue en prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de corrupción, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

“No quiso ir conmigo, Cathy. Se te hizo”, afirmó la comunicadora, dejando atónitos a sus compañeros. Luego, explicó que en un inicio estaba considerada para el debut del programa, pero su participación fue cancelada sin explicaciones.

“Querida people, a mí me llamaron para el primer programa y yo dije ‘por supuesto voy’. Porque iba Cathy”, aseguró.

En la misma línea, agregó: “Me preguntaron si me molestaba estar con Cathy, y dije ‘yo feliz, me encantaría’, y aparte lo hubiera pasado mucho mejor conmigo”.

En vez, la exchica Mekano se terminó enfrentando a la exGeisha Chilena

Sin embargo, tras ver el cruce entre la exalcaldesa de Maipú y la emprendedora, la animadora confesó que no lamentó su ausencia en esa edición del programa.

“Si la Geisha casi se la comió. En un momento se pusieron a discutir y yo dije ‘ah no, yo no estoy para esto’”, comentó.

Quien fue el conductor de El Purgatorio, Nacho Gutiérrez, confirmó que “en el primer programa era Cathy Barriga con Pamela Díaz, y Pamela Díaz aceptó, porque Pamela por la módica suma va a ir”. No obstante, no detalló por qué finalmente su participación no se concretó.

Para cerrar, La Fiera también reveló que, dos meses antes de lo ocurrido, intentó comunicarse con Cathy Barriga para invitarla a su podcast Sin Editar, pero no obtuvo respuesta. “Ahí no me contestó, y después la veo en El Purgatorio con Anita”, concluyó.