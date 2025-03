¿Qué fue lo que respondió? Daniel Fuenzalida confiesa que Mega lo contactó para animar el Festival de Viña

En una revelación que tomó por imprevisto a sus seguidores y auditores, Daniel Fuenzalida confesó en Central RadioActiva que recibió una atractiva propuesta por parte de Mega.

La oferta incluía la conducción de tres programas televisivos y la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar en 2027 y 2028.

Sin embargo, el comunicador optó por mantenerse en TVN, argumentando su lealtad con el canal que lo volvió a posicionar en la pantalla grande.

La oferta de Mega y la sorpresiva respuesta del exHuevo

El exanimador de Me Late explicó que la propuesta económica era bastante tentadora: “Recibí una oferta de Mega para dejar TVN y para irme, este año, a tres programas de Mega”.

A pesar de ello, dejó en claro que su decisión ya estaba tomada. “Por mucha y muy buena que sea la oferta, no la iba a aceptar, porque yo estaba comprometido con TVN”, enfatizó Daniel Fuenzalida.

“Cuando se me ofrece esto, yo ya tenía horarios de grabación de Ahora Caigo. Entonces, yo dije, esto yo no se lo puedo hacer a TVN. Primero porque TVN me trajo de nuevo a esta televisión grande, a esta televisión de verdad”, añadió.

Más allá del aspecto contractual, el ExHuevo dejó en claro que su vínculo con el programa Ahora Caigo y el público ha sido clave para mantenerse en TVN.

“Es maravilloso lo que ha pasado ahí con la conexión con las familias, la conexión con los niños y con las personas mayores. O sea, para mí es más que un programa de televisión. Para mí es casi una terapia”, expresó.

La posibilidad de animar Viña 2027 y 2028

Una de las partes más sorprendentes de la oferta de Mega fue cuando le dijeron lo siguiente: “Aparte de lo que te ofrecemos, los tres programas en Mega este año, te ofrecemos para el 2027 y el 2028 animar Viña del Mar”, contó.

Cabe recordar que actualmente Rafael Araneda tiene contrato para liderar el festival hasta 2026, por lo que la oferta al locutor de RadioActiva apuntaba a que fuera su sucesor en los años siguientes.

“Siendo un sueño Viña del Mar, yo no le puedo fallar ni a la gente ni a TVN. Eso no va conmigo”, afirmó Daniel Fuenzalida categóricamente.

Finalmente, agradeció la oportunidad que le ofreció Mega, pero dejó en claro que su futuro sigue ligado a TVN y su actual proyecto televisivo.