“Es primero de abril y no tengo ningún peso”: Humorista chileno Coronel Valverde sufre millonario robo

El humorista Marcelo “Coronel” Valverde vivió un desafortunado episodio tras asistir a un evento de lucha libre en el Teatro Caupolicán.

A la salida, mientras compartía con colegas y seguidores que lo reconocieron por su canal de YouTube El sentido del humor, su celular fue sustraído sin que se diera cuenta. Sin embargo, la situación empeoró drásticamente días después.

El martes siguiente al robo, el comediante contó a LUN que “me desperté temprano y vi que había unos mails de transferencias. Se habían metido a la cuenta corriente y habían hecho cerca de 30 transferencias, todas como de 250 lucas cada una, a distintas personas. Me habían sacado toda la plata”.

¿Cuánto dinero perdió?

El monto sustraído fue de aproximadamente 10 millones de pesos, afectando su cuenta personal y la empresarial. “De esa cuenta me sacaron como seis millones de pesos, pero se metieron también a la cuenta de empresa que tengo en el mismo banco y ahí sacaron como cuatro millones más”, detalló.

“Trataron de sacar la plata que tengo en un depósito a plazo, donde están los ahorros más grandes, pero no pudieron y se bloqueó la cuenta”, añadió.

Ante esta grave situación, el humorista acudió al banco. “Fui al tiro y me dijeron el protocolo a seguir, que era ir a poner una denuncia en Carabineros o en la PDI. Yo fui a la PDI, a la Brigada de Cibercrimen”, indicó.

“Con esos papeles y una declaración jurada que uno llena, se supone que empieza el periodo de investigación y entre 15 días y un mes deberían devolverme la plata”, complementó.

Los aprendizajes tras el delito sufrido

Sobre las recomendaciones de seguridad, el integrante de El sentido del humor compartió el consejo de los expertos. “Hablando ahí con la gente de la PDI, me decían que lo que se recomienda es: uno, bloquear al tiro las cosas del banco, o sea, llamar al banco y que te bloqueen todo nomás”, afirmó.

“Luego bloquear el chip (del teléfono) con la empresa, en mi caso era Wom, y bloquear el equipo. Después ir a presentar la denuncia y todas esas cosas”, agregó.

La pérdida económica fue un duro golpe para el humorista. “Fue como ¿qué hacemos?, es primero de abril y no tengo ni un peso”, confesó.

Además, reveló que “por suerte, esto no pasó después, porque en esa cuenta donde me robaron yo estaba juntando la plata para el pie, porque te piden validar cuánto tienes. Entonces después iba a sacar el depósito a plazo y lo iba a mandar para esa cuenta también”, relató.

Intentó dar con los ladrones

En cuanto a los posibles responsables, Coronel Valverde intentó rastrear a quienes recibieron las transferencias. “Como me llegaron los mails de las transacciones, ahí aparece el rut, así que me metí a buscarlos, me puse en modo John Wick. Pensé ‘los voy a buscar uno por uno’”, aseguró.

“Pero después en la PDI me dijeron que no, porque esa es gente que ya les han robado las cuentas o palos blancos, pero los verdaderos hackers y ladrones son otros. Me dijeron que te roban el celular y en un auto tienen los computadores y, al tiro, se ponen a hacer las transacciones”, prosiguió.

Finalmente, al ser consultado por las selfies que se tomó, el comediante reflexionó: “Particularmente me saqué fotos con harta gente, porque al parecer el público de El sentido del humor con el público de la lucha libre como que se mezcla un poco. No quiero pensar que una de esas personas se aprovechó”.