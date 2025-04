Pablo Schilling inicia una nueva etapa en su vida tras convertirse en padre junto a la odontóloga Sofía Calcagni. La llegada de su hija, Helena, ha traído consigo noches agotadoras, como la del martes pasado, cuando solo pudo dormir tres horas.

“Estoy agotado y con mucho sueño. Pero se me pasa cada vez que miro a Helena. Nació el 5 de marzo y reconozco que estas semanas no he trabajado mucho“, confesó a LUN el exchico reality, quien actualmente se dedica a la gestión inmobiliaria con su propia empresa.

Con respecto a su trabajo, el exparticipante de La Granja VIP y Pelotón señaló que “tengo mi oficina en la casa, donde gestiono y realizo reuniones online. A terreno no estoy yendo por estos días; no hasta que nuestra hija esté un poco más estable con el tema del sueño”.

“Tampoco me motiva eso de tener que salir a las 14:00 y volver a las 21:00 a la casa. Al menos no en esta primera instancia. Lo bueno es que tengo a gente de mi equipo que me ayuda“, añadió.

¿Se mudarán a un domicilio más grande?

En cuanto a su hogar, Pablo Schilling comentó: “Estamos en el mismo departamento. Antes vivíamos en uno más chico en La Reina y en el 2020 nos cambiamos a uno más grande en Las Condes. No creo que los primeros años de Helena sea necesario agrandarnos más”.

“Aunque es una conversación que tenemos pendiente con Sofía. Ganas no nos faltan, pero hoy no es la prioridad número uno. Antes tenemos que acomodarnos con nuestros trabajos. No sé si agrandarnos directamente a una casa, pero sí quizás un departamento más grande“, complementó.

El exchico reality recordó que “siempre tuvimos la inquietud de formar una familia, pero no sé si en el 2020. El otro departamento era mucho más chiquito y no tenía las comodidades de este nuevo”.

“Cuando nos cambiamos fue porque necesitaba mayor conectividad. Como me muevo mucho por Santiago, me urge estar cerca de una autopista (tiene a la mano la Costanera Norte). Mientras que Sofía tiene solo a diez minutos su clínica“, explicó.

Finalmente, sobre su red de apoyo, el exrostro televisivo expresó: “Nuestras familias viven lejos. Mis suegros están radicados en la Comunidad Ecológica de Peñalolén y mis papás viven en Viña del Mar”.

“A veces vienen los papás de Sofía cuando ambos tenemos que trabajar en nuestras cosas. Si algún día nos tenemos que cambiar a algo más grande, podría ser La Reina, ya que queda un poco más cerca a ellos“, concluyó.