Tras tener que abandonar el departamento de su excuñado: Faloon Larraguibel evalúa demanda contra Jean Paul Pineda

Faloon Larraguibel enfrenta un complejo momento personal tras la reciente demanda interpuesta por su excuñado. La exintegrante de Yingo optó por abandonar el departamento donde residía con sus hijos al enterarse de que no pertenecía a su exmarido, Jean Paul Pineda, sino que a su hermano Matías.

La mudanza y la situación legal han generado un gran desgaste emocional en la exchica reality, al punto de que está evaluando presentar una contrademanda contra el exfutboiista. Así lo reveló su abogada, Lya Rojas, en Hay que decirlo, donde entregó detalles sobre la postura de su representada.

“Ella está agotada. Si bien ella ha comunicado ciertas cosas que le han pasado, otras se han filtrado y se han hecho públicas. Todo tiene un límite, entonces ella no esperaba que cuando se cambiara de casa, la estuviera esperando la prensa“, explicó la representante legal de Faloon.

“En sí, la demanda de Faloon Larraguibel tiene que ver con la pensión de alimentos por los hijos que tiene con Pineda. Ella no ha demandado por pensión, pero es un tema que ella ha estado evaluando en el último tiempo (...) Pero es una posibilidad que ella está evaluando “, añadió.

¿Cuáles son las expectativas ante esta posible denuncia?

Más adelante, la abogada indicó que la exchica Yingo “tiene toda la posibilidad de hacerlo”, ya que Jean Paul Pineda “está actualmente en Chile, ella lo puede demandar“.

“Y aun cuando Faloon no maneja la información, y yo tampoco, de qué es lo que está haciendo él en este momento, a qué dedica, cuánto gana, si está trabajando o no... No tenemos ninguna información“, complementó.

Finalmente, la abogada explicó las implicancias legales de una denuncia así. “Si tú haces una demanda por pensión de alimentos, el tribunal inmediatamente fija un mínimo legal, que es un 30% en caso de que haya más de un hijo. Aquí son tres hijos, entonces por lo menos el mínimo legal debería ser 200 mil pesos por hijo (...) Que hoy día él no paga“, concluyó.