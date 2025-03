La confianza de Aníbal Mosa previo al debut de Colo Colo en Copa Libertadores: “Vamos a salir con todo”

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló este domingo antes de viajar a Colombia para el partido entre Colo Colo y Atlético Bucaramanga por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

En diálogo con los medios desde el aeropuerto de Santiago, el timonel del “Cacique” se mostró confiado de cara al estreno del equipo en el torneo continental y aseguró que “estamos bien preparados. Nos hemos preparado para esto desde hace mucho tiempo. Tenemos nuestros refuerzos, nuestro cuerpo técnico observando todo y estamos bastante confiados en el resultado del partido”.

Consultado sobre las expectativas en esta nueva edición de la Copa Libertadores, Mosa señaló que “de repente suena cliché, pero Colo Colo tiene la obligación de ir a pelear todos los partidos que se le presenten y este no va a ser la excepción. Vamos a salir con todo, vamos a ir a pelear como hemos peleado en todas las canchas. ¿Hasta dónde llegar? Eso lo va a decir el tiempo, pero yo tengo mucha confianza en este equipo".

Asimismo, llamó a la calma por el irregular inicio de Colo Colo en el Campeonato Nacional. “No se olviden lo que pasó el año pasado con la segunda rueda, íbamos muchos puntos abajo y bueno, como dice nuestro dicho, de atrás pica el indio. No nos preocupa para nada, estamos concentrados en este partido del día martes".

Por último, Aníbal Mosa se refirió a la vitrina que le puede dar la Copa Libertadores a algunos futbolistas, como el caso de Lucas Cepeda. “Lucas tiene un tremendo futuro, es un jugador muy centrado. Él sabe que el techo de él todavía no está ni cerca, pero sabe que tiene que terminar un proceso que partió en Wanderers y se está consolidando Colo Colo”, afirmó.

“Tiene un techo mucho más arriba y es por eso que cuando llegó una propuesta para que se fuera conversamos con sus representantes y ellos también concordaron de que no era el momento. Él todavía tiene un techo muy importante que dar aquí, así que no me cae la duda de que va a ser una gran Copa para todo el equipo, especialmente para él también”, agregó.