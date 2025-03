“Tenemos que ganar sin ayudas”: jugador del Real Madrid reconoce por error favores arbitrales y arma un escándalo en España

El pasado sábado, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid sufrió para conseguir un triunfo por 3-2 ante Leganés, en un partido marcado por dos polémicas decisiones arbitrales en el marco de la fecha 29 de La Liga de España.

Resulta que tanto en el primer y último gol convertido por Kylian Mbappé, el juez Pablo González Fuertes cobró una dudosa falta previa que acabaron en goles del cuadro merengue y desataron la molestia del Leganés.

Tras la victoria, uno de los jugadores del Real Madrid que fue consultado sobre estas polémicas decisiones arbitrales fue el guardameta ucraniano Andriy Lunin, lanzó una polémica frase y reconoció que su equipo recibe “ayudas”.

“No quiero hablar de las decisiones de los árbitros. Tenemos que ganar estos partidos sin ayudas. Me refiero a que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentando no encajar goles. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros”, declaró el portero.

Las declaraciones generaron una gran controversia en redes sociales. Sin embargo, pocas horas más tarde, el propio Lunin debió salir a aclarar sus dichos y aseguró intentaron “aprovecharse” de su “falta de dominio” del español.

“Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto, pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid”, escribió a través de su cuenta oficial de Instagram.