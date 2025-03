La llamativa reacción de Carlos Palacios tras conocer el castigo que recibió en Boca Juniors

Carlos Palacios no lo pasa bien en Boca Juniors. El volante chileno no se presentó a los entrenamientos del “Xeneize” el pasado lunes, luego de pasar el fin de semana en nuestro país, y a modo de castigo quedó marginado del partido ante Newell’s Old Boys por la fecha 11 de la Liga Argentina.

Tras conocerse la determinación del técnico Fernando Gago, el ex Colo Colo tuvo una llamativa reacción, ya que borró todas las fotos de su cuenta de Instagram, a excepción de una donde aparece junto a su hijo y su sobrino en La Bombonera.

La reacción del formado en Unión Española se dio pocas horas más tarde de que se confirmara su ausencia para el duelo de este domingo en el Estadio Marcelo Bielsa. Por ahora, ni el futbolista ni Gago se han pronunciado sobre el castigo.

Lo cierto es que la sanción del entrenador no sorprende, ya que hace algunas semanas dejó en el banco de suplentes de Edinson Cavani por llegar tarde a un entrenamiento. Así, Palacios se perderá su primer partido en Argentina por indisciplina y deberá remar desde atrás para volver a ganarse un lugar en Boca Juniors.