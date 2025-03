Cristián Arcos y el momento de La Roja: “En la carrera larga, es justo que Chile vaya último”

Una vez finalizado el partido en el cual Chile igualó con Ecuador, Cristián Arcos y Danilo Díaz analizaron el desarrollo del desempeño nacional, último en las Eliminatorias.

“Esta película ya la vimos. Chile está fuera del Mundial. La matemática podrá decir otra cosa, pero Chile está fuera del Mundial después de cuatro partidos en que logra competir, jugar más o menos. La complicación son los resultados anteriores, perder con Venezuela, el baile que te comiste con Colombia, la derrota con Argentina. Ahí está la complicación”, enfatizó el “Tenor Escritor”, remarcando el mal momento de La Roja, más allá del desarrollo puntual de lo ocurrido en el Nacional.

“Chile pudo haber ganado, en la globalidad del encuentro, por justicia, que muchas veces no se da en el fútbol. En la carrera larga, es justo que Chile vaya último”, dijo, planteando la duda respecto de lo que vendrá.

“Está la tentación de que el técnico se vaya, pero si se va, ¿para qué? Si se va, ¿también se va la directiva? ¿Es por el largo plazo? ¿Es por el aplausómetro? Gareca se equivocó y muchísimo, puede que no se juntaran técnico y momento. En la lista de responsabilidades, el triunfo y el fracaso no ocurre de un momento para otro ni depende de una persona. Cuesta lograr una sincronía para ser último en una Eliminatoria", enfatizó Cristián Arcos, remarcando lo particular de este proceso clasificatorio respecto a lo de Corea-Japón, cuando Chile también fue último.

“Esa eliminatoria tenías cuatro cupos. Si fuera así ahora, estarías fuera hace cuatro meses. Esta es la eliminatoria con más plazas en la historia de las Eliminatorias, ya no son las más difíciles del mundo clasificando 7 de 10 países. Y en esas Eliminatorias, donde el 70% de los que la juegan van al Mundial, te quedaste fuera”, concluyó Cristián Arcos en ADN Deportes.