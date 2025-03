“Ya no depende de nosotros, era vital ganarle a Ecuador”: Arturo Vidal por fin se comienza a resignar que Chile está casi eliminado del Mundial / Agencia Uno

Luego del empate sin goles de Chile ante Ecuador en el Estadio Nacional, el capitán de la Roja, Arturo Vidal, finalmente se comenzó a resignar con la idea de que el “equipo de todos” está casi eliminado del Mundial 2026.

Fiel a su estilo, sacó pecho por lo que mostraron ante los del Guayas en Ñuñoa, aunque de igual forma se lamentó por no haberse podido llevar los tres puntos.

“El primer tiempo es lo mejor que ha hecho la selección en muchos años, tuvimos muchas oportunidades, pero nuevamente nos falló la puntería. De verdad que estoy muy contento porque era un partido difícil, y los más jóvenes demostraron que tienen mucho carácter y en un futuro le darán mucho a la selección”, indicó el “King”.

En esa línea, añadió que “era vital sacar los tres puntos por cómo estamos, pero el fútbol es así cuando la pelota no quiere entrar. Me voy con la buena imagen que dio el equipo, lo buscamos por todos lados y no se dio. Ojalá nos quede chances para pelear los otros partidos que vienen y, si tenemos chances, seguiremos peleando”.

“Mientras tengamos chances, tenemos que seguir pensando positivos, hasta que se nos dé. Tenemos que seguir jugando así y vamos a ver. Podemos sacar puntos, pero ya no depende de nosotros”, aclaró.

Finalmente, Vidal se refirió a la continuidad de Ricardo Gareca tras sus paupérrimos resultados con la Roja.

“No me quiero meter en la decisión de ellos, yo solo puedo decir que me voy contento porque he visto crecer a mis compañeros. A final de la eliminatoria verá la ANFP la decisión que tome”, cerró.