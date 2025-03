Este martes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol vivió otra pesadilla y poco a poco se acaba el camino hacia la Copa del Mundo. La Roja no pudo ante Ecuador y está completamente fuera del Mundial.

El ‘equipo de todos’ contó con opciones para abrir el marcador y volver a ilusionarse, pero la falta de finiquito otra vez fue el gran dolor de cabeza para La Roja. Aquello lo intentó explicar, una vez más, Ricardo Gareca.

“Lo buscamos, nos faltó esa tranquilidad en los últimos metros, el equipo lo buscó en todos los momentos, el equipo hizo un gran partido, pese a que en el segundo tiempo fue más disputado, el equipo hizo los méritos para llevarse los tres puntos”, partió aseverando el adiestrador argentino.

Agregó que “no había motivos para variar el esquema si el equipo fue muy superior en el primer tiempo y estábamos enfrentando a una selección de mucho cuidado, había que ganar el partido, pero sin descontrolarse”, sostuvo Gareca.

“Tengo toda la energía, no tengo ningún problema, estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos, es lo que me corresponde como entrenador, asumir la responsabilidad, y pese a que el ambiente no es el ideal, hay que respetar”, complementó Gareca descartando renunciar a La Roja.

Insistió en que: “solo tengo palabras de agradecimientos para la gente, entiendo el disgusto, pero creo que no es el momento para dejar la situación”, sostuvo el entrenador argentino.

Ante la insistencia de una posible renunciar, Gareca dijo que “pasó con otros entrenadores y pregunto ¿Hasta cuándo? Si la cosa es descomprimir, no hay proceso que dure, hasta que alguien venga y gane todos los partidos, yo no creo eso, yo no inicié este proceso, intenté corregir las cosas, yo no creo en eso de que hay que descomprimir. De parte nuestra, me encantaría poder terminar, me gustaría poder quedarme para iniciar un proceso y pelear todo lo que haya que pelear”, aseveró.

Ahora La Roja piensa en junio, cuando tenga que recibir a Argentina en el Estadio Nacional y luego visitar a Bolivia en El Alto de La Paz.