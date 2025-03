“A veces uno quiere bajar los brazos”: Karol Lucero se refiere al futuro de Like Media tras fuerte controversia

Durante su participación en Podemos Hablar este viernes, Karol Lucero abordó las controversias que han envuelto a su medio digital Like Media.

Las acusaciones incluyen falta de pago a colaboradores, denuncias por supuesto maltrato laboral y presuntas violaciones a la privacidad, debido a la instalación de cámaras en las oficinas.

Ante los cuestionamientos sobre la falta de remuneración a los colaboradores de Like Media, el comunicador de 37 años sostuvo: “Es una de las preguntas que más me he hecho en la semana. Uno a veces quiere bajar los brazos, pero tú sabes que existen mil quinientos pódcast en Chile y la modalidad es la misma y hace más de nueve y diez años”.

Karol Dance aseguró que las críticas son solo porque se trata de él

El exanimador de televisión señaló que su situación ha sido especialmente cuestionada. “Cuando lo hago yo sí es un problema. Si lo hago yo porque soy conocido, porque alguien además dijo que no le pagaba, porque eran trabajadores... Hueón, transformémoslo en noticia”, afirmó.

“Pero qué le vas a decir a un joven que en Chiloé dice: ‘Oye, voy a hacer un pódcast e invito a mis amigos’. ‘No, viejo, no puedes porque si invitaste a tus amigos tienes que pagarles’. Si no, ¿cómo funcionarían los pódcast?”, agregó.

Finalmente, insistió en que esta práctica es habitual en la industria. “Todos los pódcast parten de esta manera (...) Es una apuesta. Y uno dice ‘al menos lo intenté, esto podría fracasar, o funcionar’”, puntualizó.

El futuro de Like Media tras la polémica

El comunicador reconoció que la controversia ha afectado la continuidad del proyecto. “Hoy día, con esto que ocurrió, ¿quién va a querer ir de invitado a Like Media?”, expuso.

Sin embargo, Karol Dance dejó en claro que no tiene intención de rendirse y que “yo lo voy a seguir intentando si los chicos de Like Media así quieren hacerlo“.

“Todavía no nos hemos juntado, tenemos que definirlo como equipo. Porque como te decía, en esto no mando yo, es un trabajo colaborativo. Lo hacemos de manera voluntaria... Pero es desmotivante”, concluyó.