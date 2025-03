“Teníamos una súper buena relación”: Karol “Dance” Lucero se defiende luego de que excolaborador acusara que lo amenazó

El conflicto en torno a Karol Lucero y la falta de pago a colaboradores de Like Media sigue generando controversia.

En esta ocasión, el exanimador de televisión utilizó el programa Podemos Hablar para defenderse de las acusaciones y abordar los señalamientos sobre supuestas amenazas y retención de ganancias en la plataforma digital.

Todo comenzó cuando Primer Plano entrevistó a Ignacio Moyna, excolaborador de Like Media, quien relató su experiencia dentro del equipo. Durante su intervención, el joven aseguró que dentro de la plataforma digital existía un ambiente de maltrato pasivo.

Según su versión, el exchico Yingo seguía un patrón de adulación después de episodios de maltrato, lo que generaba un entorno laboral tenso. Además, detalló un episodio que lo llevó a exponer públicamente su caso.

“Yo me fui en diciembre, pero en marzo me seguía pidiendo que le editara cosas. Ahí le mandé un mensaje de despedida, pero nunca pensé que la iba a ocupar para subirlo a sus historias, y adulterarlo”, explicó Moyna.

El excolaborador afirmó: “Yo le respondí la historia diciendo que dejara de subir cosas sin mi consentimiento y que paré de usarme como justificación al trabajo no remunerado”.

“Ahí me responde que sí tiene mi consentimiento, me manda parte del documento (que firmó al comienzo de su relación laboral), un mensaje de despedida y me mandó la dirección de mi casa”, añadió, deslizando que esto último tuvo un tono amenazante.

Karol Lucero niega acusaciones

Tras estas declaraciones, Karol Lucero se presentó en Podemos Hablar (episodio que emitirá este viernes) para desmentir las acusaciones de amenazas y aclarar las ganancias de Like Media.

“Con él (Ignacio Moyna) teníamos una súper buena relación... Carece de total veracidad todo lo que dice, pero lo bueno es que estas cosas son comprobables”, afirmó el influencer.

En cuanto a la supuesta retención de ingresos de Like Media, el influencer presentó una gráfica en pantalla para respaldar su versión.

“Cuando dice que las ganancias quedaban para mí, las ganancias de Like Media como canal de YouTube son de conocimiento y el promedio de ingreso mensualmente son como 30 mil pesos y la cuenta de internet para que nosotros podamos subir los videos es de 40 mil pesos”, detalló.