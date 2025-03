Fran Virgilio habla por primera vez ante polémica que involucra a su esposo Karol “Dance” Lucero por no pago de sueldos

El escándalo en torno a Karol “Dance” Lucero sigue creciendo, luego de que se conociera la falta de pago a varios colaboradores de Like Media, la empresa que dirige.

A esto se suman denuncias por presunto maltrato laboral, la instalación de cámaras de televigilancia (con las que escucharía los diálogos de quienes trabajan ahí) y hasta una supuesta amenaza a un excolaborador.

En medio de la controversia, su esposa, la modelo e influencer Fran Virgilio, habló sobre los difíciles momentos que enfrenta el exanimador de televisión y cómo han manejado la situación como pareja.

En conversación con Página 7, Fran Virgilio aseguró al respecto que “creo que tengo fortaleza en hartas cosas y lo importante en toda relación, cuando hay problemas, siempre es conversar y apoyarse uno al otro, así que la verdad es que estoy muy bien”.

“La verdad es que es un tema que no quiero conversar. Yo me mantengo súper reservada en eso, mi área de trabajo es otra, no esto, pero estoy muy bien”, añadió.

“No me siento cómoda”

Como rostro de diversas marcas, Fran Virgilio ha debido enfrentar entrevistas y apariciones en medios, aunque al principio no le resultaba fácil. “Antes me costaba mucho y la verdad me escapaba, me ponía muy nerviosa”, afirmó.

“Yo soy súper tímida, pero nada, hay que atreverse a salir de la zona de confort”, añadió.

Finalmente, acerca de la controversia que enfrenta su marido Karol “Dance” Lucero, la influencer expresó: “Ya sé que aquí estoy y ahora me siento tranquila. Cuando hay algo que no quiero hablar, simplemente lo digo con respeto, que no me siento cómoda, no quiero hablar de eso, está todo bien. Pero vamos bien”.