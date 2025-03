“Se estipuló un precio que no es real”: Abogada de Faloon Larraguibel revela su estrategia para impedir que la desalojen

Una disputa legal mantiene en incertidumbre a Faloon Larraguibel, quien enfrenta una demanda para abandonar el departamento donde reside junto a sus hijos en La Florida.

La animadora aseguró que desconocía que la propiedad, que creía en manos de su exmarido Jean Paul Pineda, había sido vendida en 2021 a su excuñado, Matías Pineda, quien ahora exige su salida del inmueble.

Desde el inicio del proceso, la exanimadora de Sabores ha argumentado que la venta del departamento fue una maniobra fraudulenta por parte de su expareja, con la intención de desalojarla.

Detalles de la compraventa y dudas sobre su validez

Lya Rojas, directora de Rojas Abogados y representante legal de Faloon Larraguibel, argumenta que buscarán demostrar que la operación de compraventa fue falsa para que la vivienda vuelva a ser propiedad del exfutbolista.

“La venta efectivamente se hizo y la propiedad pasó a nombre del hermano. Para eso lo único que requieres es ir a la notaría, poner un precio y firmar un contrato. Acá se pagaron $100.000.000 al contado”, explicó la abogada en conversación con LUN.

Además, la representante legal de la exchica Yingo señaló: “Faloon me dijo que Matías no tenía esa plata para pagar porque trabaja en el área de administración en una empresa, no pudo pagarlos con sus ingresos y va a tener que justificar cómo accedió a ese dinero.

“Además, se estipuló un precio que no es real, el departamento no cuesta eso”, complementó.

El departamento fue adquirido en 2018 por 4.246 UF, lo que equivalía a $115.430.992 en ese momento, y actualmente a $164.889.419.

No obstante, la supuesta venta se habría realizado por un monto muy inferior, de $100.000.000, lo que levanta sospechas sobre la transacción.

Otro punto clave es que, a pesar de la venta, el crédito hipotecario sigue estando a nombre de Jean Paul Pineda, lo que pone en duda la legitimidad de la operación.

“Vendió el departamento, pero él se quedó con la deuda. Si no paga los dividendos, igual le pueden quitar la propiedad al nuevo dueño porque la garantía sigue en el inmueble. Jean Paul está pagando un crédito hipotecario por un departamento que ya no tiene”, afirmó Lya Rojas.

Estrategia legal para anular la venta y evitar el desalojo

Para impedir que Faloon Larraguibel y sus hijos sean desalojados, su equipo legal busca revertir el contrato de compraventa.

Si bien una opción sería denunciar la transacción ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que Matías Pineda justifique el origen del dinero, esto solo resultaría en una multa económica.

“En estos casos, se multa con el 20% del valor de la propiedad. Pero lo que queremos es revertir el contrato”, concluyó la abogada.