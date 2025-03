Faloon interpela a Jean Paul Pineda: “Una maquinación fraudulenta para poder sacarme del lugar por despecho y venganza”

Faloon Larraguibel se encuentra en una batalla legal tras ser demandada por abandonar el departamento donde reside con sus hijos en La Florida.

La exparticipante de Palabra de Honor aseguró que desconocía que la propiedad, que creía pertenecía a su exmarido Jean Paul Pineda, fue vendida en 2021 a su cuñado, Matías Pineda, quien inició una acción legal para exigir su salida del inmueble.

En su defensa, la exchica Yingo sostuvo en tribunales que “el hecho de que lo haya transferido al hermano se debe a una maquinación fraudulenta para poder sacarme del lugar por despecho y venganza, sin pensar en que también sus hijos viven en el lugar y quedarían en la calle”.

“En un momento, él me confesó que tenía problemas financieros y que existía la posibilidad de que traspasara la propiedad para que no se la quitaran, en la creencia de que si no pagaba los dividendos y transfería el bien raíz, el banco no se lo podría rematar, pues siempre se atrasa en los pagos de las cuotas”, añadió, según consignó LUN.

Según sus argumentos, Jean Paul Pineda habría traspasado la propiedad a su hermano únicamente para evitar embargos bancarios y no como una verdadera operación de compraventa.

La defensa de Faloon y la estrategia legal

Lya Rojas, abogada de Faloon Larraguibel y directora de Rojas Abogados, señaló que su equipo buscará demostrar que la operación de compraventa fue simulada para que la vivienda vuelva a ser propiedad del exdelantero de Colo Colo y Unión Española.

“La venta efectivamente se hizo y la propiedad pasó a nombre del hermano. Para eso lo único que requieres es ir a la notaría, poner un precio y firmar un contrato. Acá se pagaron $100.000.000 al contado”, explicó a LUN la representante legal de la exanimadora de Sabores.

“Faloon me dijo que Matías no tenía esa plata para pagar porque trabaja en el área de administración en una empresa, no pudo pagarlos con sus ingresos y va a tener que justificar cómo accedió a ese dinero. Además, se estipuló un precio que no es real, el departamento no cuesta eso”, añadió.