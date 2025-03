La nueva teleserie al interior del Estadio Monumental está desatada. Hace algunos días, la reunión extraordinaria de ByN terminó abruptamente cuando Aníbal Mosa acusó que Carlos Cortés lo agredió física y verbalmente.

Desde ese momento se han ido desencadenando declaraciones cruzadas entre ambos bandos hasta este viernes, cuando Meganoticias reveló por primera vez las imágenes de lo que realmente ocurrió al interior de la Casa Alba.

Pero este sábado fue DaleAlbo quien reveló más video de lo sucedido en la sesión, instancia donde varios de los directores presentes en la situación, dieron su parecer de lo que pasó.

En ello, se puede ver como Alfredo Stöhwing intentó ‘bajarle el perfil’ a la situación y culpar de todo lo que pasó a Mosa: “solo para que quede en el acta, mi opinión es que fue claramente provocado Carlos como director, con diversas formas de provocación que por supuesto llevan a exaltarse y a salirse de sus casillas”, se le escucha decir.

“Además, las primeras palabras de agarrarse a puñetes vinieron de ti Aníbal (Mosa) y no de Carlos (Cortés). Así que me parece que la responsabilidad es compartida y no hay ataque de una persona sobre el otro, sino que fue una pelea común“, complementa el ex mandamás de ByN.

Duro golpe para el bloque Vial/Ruiz-Tagle, quienes en todo momento han intentado responsabilizar al sector de Mosa por lo sucedido en Macul hace ya algunos días.

Revisa las imágenes | Gentileza: DaleAlbo