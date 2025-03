Alfredo Stohwing desmiente la versión de Aníbal Mosa sobre agresión física en el directorio de ByN: “Es un show patético, no tiene absolutamente nada”

La impresentable presentación que se vivió en el directorio de Blanco y Negro, donde Aníbal Mosa acusó a Carlos Cortés de agredirlo físicamente, siguen entregando de que hablar. En esta ocasión, fue Alfredo Stohwing, en representación del Bloque Vial, quien sacó la voz sobre la situación.

“Se produjo una discusión, hay que pensar que las reuniones suelen ser bastante tensas, todos los temas suelen estar arreglados de ante mano. Las conversaciones son inútiles porque las votaciones están previamente definidas. Tenemos que tener bastante paciencia para no alterarnos por un tema que no corresponde”, comenzó comentando el exPresidente de Blanco y Negro.

“Aníbal Mosa se exaltó, empezó con una discusión con un alto nivel de volumen de voz. En algún momento de esta discusión, Aníbal Mosa, le ofreció a Carlos Cortés solucionar el problema a golpes afuera de la Casa Alba, en dos oportunidades”, agregó en relación a como comenzó la batalla.

A modo de culpar a Mosa, señaló: “de manera que cualquier entrevero físico que se haya producido, está gatillado por Aníbal Mosa. Carlos Cortés jamás propuso ninguna de esas cosas. Después de la segunda proposición de agarrarse a puñetes, ambos se pararon e intentaron acercarse, y ahí se produjo un entrevero entre todos los dirigentes”

“En algún momento Carlos Cortes se abalanza hacía adelante, frenador por algunos dirigentes, ahí es cuando Aníbal Mosa arranca hacía atrás, se tropieza con algo debajo de la mesa y se cae. Eso fue todo, no hubo ningún golpe de por medio”, desmintió Stowing sobre si hubo golpes de puño o patadas.

Además detalló que no es la primera vez que algo así sucede con el actual mandamás de Blanco y Negro. “Es un show patético, no tiene absolutamente nada, todos lo sabemos. Yo lamento que un Presidente de Colo Colo de un espectáculo tan triste. Me da mucha pena en ese sentido... Este es el cuarto entrevero físico que tiene Aníbal Mosa que yo recuerde. Es una especie de costumbre, de agarrarse a las groserías o a los eventos físicos con los directores. Espero no seguir en la lista”.

“Alguien que invita a los golpes no puede quejarse de golpes, aún que lo hubieran golpeado. Él fue el que invitó a solucionar esto a puñetes, afortunadamente no se produjo porque los demás directores reaccionar, pero golpes no hubo”, sentenció Stohwing.