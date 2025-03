“Te pido que mantengas el control...”: Revelan nuevas imágenes de la pelea al interior de la mesa directiva de ByN

La polémica pelea que protagonizaron Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y Carlos Cortés, también miembro del directorio de la concesionaria que administra a Colo Colo, sumó en las últimas horas nuevos antecedentes.

El pasado viernes, se reveló un video de lo que realmente sucedió en la reunión de directorio de ByN, pero este sábado se conoció otro más.

Dale Albo tuvo acceso a las imágenes, donde se pueden escuchar los duros cuestionamientos de Matías Camacho a Carlos Cortés. El saliente presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo increpó en duros términos al abogado, tratándolo de mentiroso.

“Carlos, eres abogado. Es el colmo, patético. Te pido que mantengas el control, porque además caer en este tipo de cosas, en estas instancias, está de más. Lo dice un hueón que se sienta por primera vez en un directorio de una sociedad anónima”, le partió diciendo Camacho.

Luego, apuntó hacia el tema que inició toda la discusión, la designación de un nuevo gerente de operaciones para Colo Colo: “en el directorio pasado, afirmaste Carlos Cortés, afirmaste, que el general Borquez estaba imputado, querellado, por malversación de fondos y fraude al Fisco. Dijiste que tenías pruebas de eso, que habías visto las querellas. Eso es falso, es una mentira y es deliberado”, sostuvo.

“Cuando tú afirmas que viste una causa que no existe y una querella que no existe, estás mintiendo con plena conciencia de aquello. Eso no es cierto. Mentiste deliberadamente para retrasar una votación tan importante para la compañía, afectando el funcionamiento normal de esta empresa”, complementa Camacho contra Cortés

Mientras que al cierre, volvió a fustigar las supuestas agresiones del abogado contra Mosa: “a mí una vez un director también me ofreció combos. Me parece vergonzoso. Si alguien me quiere pegar, yo voy a poner mis manos atrás y voy a recibir cinco combos si quieren y después voy a establecer todas las acciones legales pertinentes.